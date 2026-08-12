Olay, öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, evden tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle çıkarak ateş açtı. Peş peşe silahların ateşlendiği kavgada M.B., A.B. ve M.B. çeşitli yerlerinden yaralandı. 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.O.A., S.A. ve M.V.A.'yi gözaltına aldı. KAVGA ANI KAMERADA Silahlı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, evden çıkan 3 kişinin silahla karşı tarafın bulunduğu bölgeye ateş açtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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