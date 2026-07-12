Geri çağırmanın nedeni, batarya tedarikçisi SK On tarafından üretilen bazı yüksek voltajlı batarya hücrelerinde belirlenen elektrot hizalama hatası. Yetkililere göre bu üretim kusuru, hücre içinde kısa devre oluşmasına ve hem araç park halindeyken hem de kullanım sırasında yangın riskine yol açabiliyor.

14 ARAÇ ETKİLENİYOR

Geri çağırma, geniş çaplı bir kampanya değil. Etkilenen araçlar arasında 2023-2024 model 6 adet Hyundai Ioniq 5, 2022-2024 model 7 adet Kia EV6 ve 1 adet 2024 Kia EV9 bulunuyor. Araçların tamamı ABD pazarında tespit edilen belirli şasi numaralarına sahip modellerden oluşuyor.

Şirketler, araç sahiplerine güvenlik amacıyla araçlarını mümkün olduğunca açık alana park etmelerini, binalardan uzak tutmalarını ve onarım tamamlanıncaya kadar bataryayı yüzde 80'in üzerine şarj etmemelerini öneriyor.

BATARYALAR DEĞİŞTİRİLECEK

Kia, geri çağırma kapsamındaki araçlarda yüksek voltajlı batarya paketini üretim hatası giderilmiş yeni bir batarya paketiyle değiştireceğini açıkladı. Hyundai ise uygulanacak onarım prosedürünü henüz resmen duyurmadı. Ancak sorunun aynı batarya tedarikçisinden kaynaklanması nedeniyle benzer bir çözüm uygulanması bekleniyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan belgelere göre, kusurun kaynağı kalite kontrol sürecinde oluşan üretim sapması. Yetkililer, batarya hücrelerindeki yanlış hizalanmış elektrotların iç kısa devre oluşturabileceğini ve bunun yangın riskini artırabileceğini belirtiyor.