Havaların ısınmasıyla birlikte açık alanlarda daha sık rastlanan kenelerin, ev ortamına geçiş yolları ve ev içindeki yaşam sürelerine dair yapılan araştırmalar, doğru bilinen birçok yanlışı ortaya koyuyor. Halk arasında ağaçlardan atladığı veya uçarak insana ulaştığı sanılan bu canlıların, aslında tamamen pasif birer "bekleyici" ve "yolcu" olduğu belirtildi.

TAŞIYICI OLMADAN EVE GİREMİYORLAR

Kanatları bulunmayan ve zıplama yeteneği olmayan keneler, evlere dışarıdan kendi başlarına yürüyerek neredeyse hiç girmiyor. Uzmanlar, kenelerin kapalı alanlara sızmasındaki ana faktörün "taşıyıcılar" olduğunu ifade ediyor. Bahçe, park veya ormanlık alanlarda gezen kedi ve köpek gibi evcil hayvanların tüyleri, kenelerin evlere taşınmasındaki en büyük rotayı oluşturuyor. Bunun yanı sıra, doğa yürüyüşü veya piknik sonrası kıyafetlere, çoraplara ve ayakkabılara tutunan keneler de fark edilmeden içeri sızabiliyor. Evlerin çatı, bodrum veya duvar boşluklarında barınan fare gibi kemirgenler ile pencerelere yuva yapan kuşlar da kenelerin ev içine taşınmasında aracı rol oynuyor.

NEFES VE VÜCUT ISISI DAVETİYE ÇIKARIYOR

Göz yapıları oldukça zayıf olan veya hiç görmeyen keneler, avlarını tamamen kimyasal ve fiziksel sinyallerle buluyor. Bu canlıları cezbeden en büyük etken, canlıların nefes alıp verirken salgıladığı karbondioksit gazıdır. Bununla birlikte, terleme yoluyla yayılan laktik asit kokusu ve vücut ısısı, kenelerin hedeflerine yönelmesini sağlıyor. Keneler açık alanda "questing" adı verilen bir yöntemle, otların uçlarına arka ayaklarıyla tutunup ön ayaklarını havaya kaldırarak körlemesine bekliyor ve bu kimyasal sinyalleri yayan bir canlı kendilerine çarptığı anda üzerine tutunuyor.

BESLENMESE DE YILLARCA YAŞAYABİLİYORLAR

Ev ortamına giren keneler, nem oranının yüksek olduğu loş ve kuytu bölgeleri tercih ediyor. Süpürgelik çatlakları, halı lifleri, koltuk dikişleri ve evcil hayvan yatakları en sık gizlendikleri alanlar arasında yer alıyor. Laboratuvar çalışmalarında, bazı kene türlerinin nemli ortamlarda hiçbir şey yiyip içmeden 8 ila 10 yıl arasında hayatta kalabildiği kaydedildi.

UZUN SÜRE FARK EDİLMİYOR

Kenelerin bir diğer biyolojik özelliği ise ısırdıkları canlı tarafından uzun süre fark edilmemeleridir. Tükürüklerinde lokal anestezi etkisi yapan kimyasallar barındıran keneler, bu sayede acı hissi yaratmadan cilde yerleşiyor. Ayrıca salgıladıkları çimento benzeri bir sıvıyla kendilerini cilde sabitleyen bu canlılar, yumurtlama döneminden önce kendi orijinal ağırlıklarının 200 ila 600 katına kadar kan emerek büyüyebiliyor. Belirli kene türlerinin (örneğin Lone Star) ısırması durumunda ise insan vücudunda kırmızı et ve süt ürünlerine karşı uzun süreli veya kalıcı alerjik reaksiyonlar geliştiği biliniyor.