Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş gezisinden erken dönerek eşini iki erkekle birlikte gördüğü ve çıkan kavganın ardından boğularak öldürüldüğü öne sürülen 49 yaşındaki iş insanı Karagöz'ün ölümüyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin, Karagöz ailesiyle aynı sitede yaşadığı belirlendi.

Polis ekiplerinin eve girdiği sırada iki şüphelinin başka bir odaya saklanmaya çalıştığı öğrenildi.

AYNI SİTEDE OTURUYORLARMIŞ

Yeni Asır'ın haberine göre, mermer firması sahibi Karagöz ve eşi Asiye Karagöz ile aynı sitede yaşayan M.K. ve A.D.'nin cinayet soruşturmasında gözaltına alındığı belirtildi.

İş gezisinden planlanandan erken dönen Karagöz'ün, sabaha karşı anahtarıyla evine girdiğinde eşini iki erkekle birlikte gördüğü iddia edildi.

POLİS EKİPLERİ EVE GİRİNCE SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR

Evden yükselen gürültü ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri yönlendirildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Karagöz'ü salonda elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. M.K. ve A.D.'nin ise polislerin eve girdiği sırada başka bir odaya saklanmaya çalıştığı öğrenildi.

CİNAYET ZANLILARININ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin fotoğrafları da ortaya çıktı.

İki şüphelinin, evde yaşanan kavga sırasında Karagöz'ü darbettikten sonra boğarak öldürdüğü ileri sürüldü.

Olayla ilgili Karagöz'ün eşi Asiye Karagöz de iki şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.

EVDE ALKOL ALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede evde alkol alındığı ve kavga yaşandığı belirlendi.

Karagöz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üç şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.