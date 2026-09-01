Olay, gece saat 03.00 sıralarında Kötekli Mahallesi 56’ncı Cadde üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İlçede lokanta işleten 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ÇİLİNGİR İLE EVE GİRDİLER Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla daireye girdi. Polis ve sağlık ekipleri, Kaya ile 30 yaşındaki Mehmet Akkaya’yı başlarından vurulmuş halde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Mehmet Akkaya’nın yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya’nın evine geldiği ve yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Kaya’yı başından vurduğu tespit edildi. Akkaya’nın daha sonra aynı silahla yaşamına son verdiği değerlendirildi. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Kaya ve Akkaya’nın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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