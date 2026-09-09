Rusya’da bilim insanı ve tarihçi kimliğiyle tanınan Anatoly Moskvin’in evine yapılan rutin bir polis baskını, insanlık tarihinin en tüyler ürpertici vakalarından birini ortaya çıkardı. Kütüphanesindeki binlerce kitap ve arşiv malzemesinin arasında insan boyutunda oyuncak bebeklerle yaşadığı sanılan adamın, aslında küçük kız çocuklarının cesetlerini mumyalayarak evinde sakladığı belirlendi.

EVDEKİ OYUNCAK BEBEKLER GERÇEK CESET ÇIKTI

2011 yılında mezarlık soruşturması kapsamında evine girilen Rus araştırmacının dairesinde, süslü elbiseler giydirilmiş ve yüzleri maskelerle kapatılmış onlarca figür bulundu. İlk bakışta el yapımı dev bebekleri andıran bu figürlerin, mezarlarından kazılarak çıkarılmış ve kimyasal karışımlarla mumyalanmış çocuk bedenleri olduğu tespit edildi. Kendi kızı olmasını çok istediğini belirten Moskvin, bu bedenleri çocuğu gibi benimseyip evde onlarla partiler düzenlediğini itiraf etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Eğitimli bir dil bilimci ve akademisyen olan Moskvin, mezarlıklarda yıllarca yaptığı incelemeleri bir tür araştırma olarak tanımlıyordu. Mezarlardan çıkardığı bedenleri tuz ve soda karışımıyla doldurup saklayan adam, yargılama sürecinde akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle psikiyatri hastanesine sevk edildi. Tedavisi yıllardır devam eden ve işlediği 44 ayrı suçlamaya rağmen hâlâ davranışlarında hiçbir yanlış görmediğini savunan Moskvin'in hastanedeki zorunlu tedavi süresi mahkeme kararıyla yeniden uzatıldı.