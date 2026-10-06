Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Atatürk Bulvarı’nda gece saatlerinde denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 59 ANR 349 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü M.B., aracını yol kenarına çektikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

"OKUMAM YAZMAM YOK" BAHANESİ POLİSİ ŞAŞIRTTI

Polis ekiplerinin alkolmetreyi üfletmek istemesi üzerine uzun süre direnen sürücü M.B.'den kimlik numarası istendi. Sürücünün "Okumam yazmam yok" cevabı üzerine polis memuru, "Okuman yazman mı yok? O arabayı nasıl sürüyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Sürücü M.B. ise bu kez "T.C. evde, kimliğim evde" diyerek durumu geçiştirmeye çalıştı.

390 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, EHLİYETİ 2031'E KADAR GİTTİ

Yapılan alkol kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edilen M.B.’nin geçmiş kayıtları incelendiğinde, daha önce de alkollü araç kullanmaktan 2 kez ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Kural tanımaz sürücüye toplamda 390 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2031 yılına kadar el konuldu.

"EVE NE DİYEYİM SEN BANA AKIL VER"

Aracı çekiciyle otoparka çekilen ve cezaları peş peşe yiyen sürücü, telefonla bir yakınını arayarak, "Alkollüydüm, ehliyetim yok. Arabayı kaptırdım, eve ne diyeyim sen bana akıl ver" sözleriyle yardım istedi. M.B., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.