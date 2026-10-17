Tibet'in batısındaki Transhimalaya Sıradağları'nda yer alan Kailaş Dağı, 6 bin 714 metre yüksekliğe sahip. Piramit şeklindeki silüetiyle yüksek dağ peyzajında ayrışan dağ kütlesinin yakınlarından, Asya'nın en uzun nehirleri arasında bulunan İndus ve Brahmaputra nehirleri doğdu.

İNANÇ MERKEZİ VE EFSANELER

Kailaş Dağı; Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Bön dinleri açısından özel bir önem taşıyor. Dini anlatılarda evrenin merkezi kabul edilen Meru Dağı ile özdeşleştirilen kütle; Hinduizm'de Tanrı Şiva'nın ikametgahı, Budizm'de dünyanın ekseni, Jainizm'de Adinatha'nın mokşaya ulaştığı yer ve Bön inancında ise öğretmen Shenrab Miwo'nun dünya düzenini bildirdiği nokta olarak kabul ediliyor. Bu nitelikleri nedeniyle dağ, dünya genelinden çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

TIRMANIŞ YASAĞI VE ZİRVE SÜRECİ

Dağcıların ilgisine rağmen zirvesine tırmanış gerçekleşmeyen Kailaş Dağı için 1980'lerde Çinli yetkililer tarafından İtalyan dağcı Reinhold Messner'a izin verildi. Ancak dünyadaki 14 sekiz binlik zirvenin tamamına çıkan ilk sporcu olan Messner, bu izni kullanmamıştır. Çevredeki tapınaklar ve rahipler tarafından korunan dağa tırmanışlar, dini önemi ve yerel gelenekler doğrultusunda 2001 yılından itibaren tamamen yasaklandı.

HAC ROTASI VE ZORLU ŞARTLAR

İnanç mensupları, zirveye tırmanmak yerine dağın etrafını kapsayan hac rotasını takip etmektedir. Darchen kasabasından başlayıp yine aynı noktada biten yaklaşık 56 kilometrelik parkur, Drolma Geçidi dâhil olmak üzere yüksek rakımlı zorlu arazilerden oluşuyor.

Rahiplerin bir günde tamamlanabildiğini belirttiği parkur, ortalama bir katılımcı için yaklaşık bir hafta sürüyor. Yüksek rakıma alışkın olan yerel halkın ise 70 kilograma varan yüklerle günde 50 kilometreye kadar yürüyebildiği belirtildi.