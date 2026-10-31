Nepal'in doğusundaki Solukhumbu bölgesinde yer alan Dingboche'de, Everest Ana Kampı yakınlarındaki Hotel Good Luck isimli turistik tesiste cuma sabahı yangın çıktı.

Saat 11.00 sıralarında mutfaktaki bir gaz tüpünün patlamasıyla başlayan yangın kısa sürede tüm tesisi sararak oteli küle çevirdi.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde alevlerin binayı tamamen sardığı ve yoğun dumanın göğe yükseldiği görülürken, konuklar ile çalışanların eşyalarını pencerelerden dışarı fırlattığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Bölgedeki yoğun kar yağışı sebebiyle dağcıların havanın açmasını beklemek üzere çevredeki otellere sığınmış durumda olduğu aktarıldı.

YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Otel sahibi Kul Bahadur Tamang, tüm misafirlerin ve personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve herhangi bir can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

Solukhumbu Bölge Polis Ofisi Emniyet Müdür Yardımcısı Nabin Raja Budhathoki ise olaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti.

Budhathoki, "İlk bilgiler, yangının yemek pişirme amacıyla kullanılan bir gaz tüpünün patlamasından kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor" dedi.

14 bin 469 fit yükseklikte bulunan 17 odalı tesis, Everest Ana Kampı'na doğru ilerleyen dağcılar için yüksek irtifaya uyum (aklimatizasyon) durağı işlevi görüyordu.

'OTURUP BİNANIN KÜL OLMASINI İZLEDİK'

Yangın anında otelde bulunan dağ rehberi Arjun Gurung, Everest Chronicle'a yaptığı açıklamada çaresiz kaldıklarını ifade ederek, "Binanın yanıp kül oluşunu izlemekten başka hiçbir şey yapamadık. Mutfakta çok sayıda gaz tüpü vardı ve bu da yangını söndürmeyi neredeyse imkansız hale getirdi" dedi.

Daha önceki turlarında da bu tesiste konakladığını fakat bu kez yakınlardaki başka bir otelde kaldığını belirten Gurung, "Otelde çok sayıda güzel anımız vardı. Bunu izlemek acı vericiydi" diye konuştu.

Otel binasının dışından kayıt alan İngiliz seyahat blog yazarı Callan Bowl ise kameraya yaptığı açıklamada, "Otel yanıyor. Yangın yayılıyor. Burada kurtarma ekibi yok; kar yağışı ve çığlar nedeniyle kimsenin bu bölgeden dışarı çıkmasına izin verilmiyor, dolayısıyla kimse gelip yangını söndüremiyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede 1.5 metreden fazla kar birikirken ve Arnab Siklonu'nun geçişi nedeniyle kar yağışının cumartesi günü de devam etmesinin bekleniyor.