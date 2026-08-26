Dünya, 2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek ve "Yüzyılın Tutulması" olarak adlandırılan devasa gökyüzü olayına kilitlendi.

2114 yılına kadar bir daha böylesi yaşanmayacak olan 6 dakikalık tam karanlık için Akdeniz ve Kuzey Afrika hattında kelimenin tam anlamıyla bir turizm çılgınlığı başladı. Evi veya mülkü tam tutulma hattı üzerinde olan yerel halk ise adeta milyarder piyangosu tutturdu. Yaşanan küresel yoğunluk nedeniyle bölgedeki gecelik ev ve otel fiyatları şimdiden tam 10 katına fırladı.

2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam güneş tutulması, şimdiden büyük bir seyahat hareketliliğine yol açtı. Tutulmanın görüleceği bölgelerde otel, kiralık ev ve gemi rezervasyonlarında ciddi artış yaşanırken, bazı destinasyonlarda konaklama fiyatları tek bir gece için 10 bin euroyu aştı. Özellikle İspanya'nın güneyi ve Mısır'ın Luksor kenti gibi tutulmanın en iyi izlenebileceği bölgelerde seçenekler hızla tükeniyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan tam güneş tutulmasının yarattığı heyecan, birçok kişiyi bir sonraki tutulmayı şimdiden planlamaya yöneltti. 2 Ağustos 2027'de İber Yarımadası'nın güneyinden başlayarak Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya uzanan bölgede yeni bir tam güneş tutulması izlenebilecek.

Talebin artmasıyla birlikte konaklama fiyatları da hızla yükseliyor. Cebelitarık'ta şimdiden boş yer bulmak neredeyse imkânsız hâle gelirken, tutulmanın görüleceği diğer kentlerde kalan sınırlı sayıdaki odalar binlerce eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Hareketlilik yalnızca konaklama sektöründe de değil. Uçuş ve seyahat rezervasyonlarında da belirgin bir artış yaşanıyor. Örneğin düşük maliyetli havayolu şirketi easyJet, İngiliz yolcuların tutulmanın tam olarak görülebileceği destinasyonlara yönelik seyahat rezervasyonlarının aynı dönem için yüzde 70 arttığını açıkladı.

SÜRESİ VE KONUMU NEREDEYSE OLAĞANÜSTÜ BİR TUTULMA

2 Ağustos 2027'deki tutulmaya yönelik ilginin arkasında güçlü bir neden var. Bu tutulma, 21. yüzyılın en uzun tam güneş tutulmalarından biri olacak ve tutulma sırasında Güneş gökyüzünde oldukça yüksek bir konumda bulunacak. Böylece dağlar veya yüksek binalar gibi ufukta görüşü engelleyebilecek unsurların etkisi azalacak.

Tam tutulma şeridi doğu Atlantik'ten başlayarak Cebelitarık Boğazı, Kuzey Afrika ve Levant üzerinden doğuya doğru ilerleyecek. İspanya'da Cádiz ve Málaga'nın yanı sıra Cebelitarık, Ceuta ve Melilla; Fas'ta Tanca; Cezayir'de Oran; Tunus'ta Sfax; Libya'da Bingazi; Mısır'da Luksor; Suudi Arabistan'da Cidde ve Mekke; Yemen'de Sana'a ve Somali'nin kuzeydoğusu tutulmanın tam olarak görülebileceği noktalar arasında yer alacak.

Tutulmanın gerçekleşeceği saat de gözlem koşulları açısından önemli. Bölgeye bağlı olarak olay yaklaşık 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek. Bu sırada Güneş gökyüzünde oldukça yüksekte olacağından, uygun hava koşullarında gözlem için elverişli bir manzara oluşacak.

Üstelik tutulmanın tam evresi yalnızca birkaç saniyelik bir gösteri olmayacak. En uzun tam tutulma Luksor'da yaklaşık 6 dakika 23 saniye sürecek. Bu sırada gökyüzü kararacak, sıcaklık düşecek ve hayvanların davranışlarında değişiklikler görülebilecek. Bu nedenle tutulma, yalnızca astronomi meraklıları için değil, benzersiz bir doğa olayına tanıklık etmek isteyen gezginler için de büyük bir cazibe oluşturuyor.

Bölgenin bazı dezavantajları da var. Özellikle Levant ve Kuzey Afrika'da ağustos sıcağı, toz ve atmosferik koşullar görüntünün netliğini etkileyebilir. Ayrıca tutulmanın tam evresini beklerken uzun süre güneş altında kalmak ciddi bir sıcaklık ve güneş çarpması riski oluşturabilir. Gölge, yeterli su, güneş koruması ve uygun kıyafetler bu nedenle büyük önem taşıyor.

KONAKLAMA FİYATLARI TUTULMAYLA BİRLİKTE YÜKSELİYOR

Tutulmaya henüz bir yıl olmasına rağmen, görülebileceği bölgelerde konaklama talebi şimdiden olağanüstü seviyelere ulaştı. Arzın sınırlı olması ise fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor.

Bilim iletişimcisi Joan Anton Català daha önce bazı bölgelerde “tam tutulma” işaretlerinin yıllar öncesinden konulduğuna dikkat çekmişti. Cebelitarık bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Booking üzerinden yapılan aramalarda 2 Ağustos 2027 için konaklama seçeneği bulunmadığı görülüyor.

Tutulmanın yaklaşık dört dakika boyunca izlenebileceği Tarifa'da ise hâlâ bazı seçenekler mevcut. Ancak fiyatlar oldukça yüksek. Kalan odalar arasında 10 bin, 12 bin ve hatta 17 bin euro seviyesine ulaşan seçenekler bulunuyor. Arzın çok sınırlı olması, mevcut konaklama yerlerinin fiyatlarını olağan seviyelerin çok üzerine taşıyor.

Mısır'ın Luksor kentinde de benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Temmuz ayında iki kişi için yaklaşık 40 euroya konaklama bulmak mümkünken, 2 Ağustos gecesi fiyatlar 3 bin, 5 bin, 7 bin ve 9 bin euroya kadar yükseliyor. Üstelik rezervasyon platformları bölgede çok az sayıda seçeneğin kaldığı konusunda uyarıyor.

Luksor'un tutulma açısından özel bir konuma sahip olması, talebi daha da artırıyor. Krallar Vadisi, Karnak ve Hatshepsut tapınakları, Memnon Heykelleri ve Ramesseum gibi tarihi noktalar, tutulmayı izlemek isteyenler için son derece etkileyici manzaralar sunuyor. Üstelik Luksor, tam tutulmanın 6 dakikadan fazla süreceği en önemli noktalardan biri.

İspanya'nın Cádiz kentinde de benzer bir fiyat artışı yaşanıyor. Tam tutulmanın yaklaşık üç dakika boyunca görülebileceği kentte, 2 Ağustos gecesi iki kişilik dairelerin fiyatları Booking'de yaklaşık 2 bin euroya çıkıyor. Oysa aynı bölgede bir ay önce yaklaşık 100 euro civarında seçenekler bulmak mümkündü.

Airbnb'de üç yatak odalı bazı konaklama seçenekleri 10 bin euro seviyesine ulaşırken, Holidu'da iki yatak odalı bazı dairelerin fiyatı 15 bin euroya kadar çıkıyor.

Holidu verilerine göre, 12 Ağustos'taki tutulmanın ardından Endülüs kıyılarındaki konaklama talebi de yüzde 8'den fazla arttı. Tutulmanın ertesi günü rezervasyon sayısı normal günlere kıyasla yaklaşık altı kat yükseldi.

Cádiz'deki otelciler birliğinin temsilcisi Antonio de María da The Objective'e yaptığı açıklamada, bazı otellerin gelecek yıl için aylar öncesinden rezervasyon talepleri almaya başladığını belirterek bunun daha önce görülmemiş bir durum olduğunu söyledi. Oteller ve pansiyonlar için gelecek yılın fiyatlarının henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle birçok tesisin rezervasyonlarını henüz açmadığı da belirtiliyor. Ancak işletmeler, tutulma döneminde özel fiyatlar uygulamaya hazırlanıyor.

Kırsal konaklama tesislerinde de benzer bir hareketlilik var. Ruralidays verilerine göre Endülüs'te 2 Ağustos 2027 civarındaki kırsal ev rezervasyonları yüzde 500 arttı. EFE'nin verilerine göre rezervasyon yapan turistler arasında İngilizler yüzde 27 ile ilk sırada bulunuyor. Onları yüzde 18 ile Almanlar ve yüzde 13 ile İspanyollar takip ediyor.

OTELLER YETMEYİNCE GEMİLER DEVREYE GİRİYOR

Talebin bu kadar yüksek olması, bölgedeki bazı şehirleri alternatif konaklama seçenekleri aramaya yöneltiyor. Melilla da tutulmayı turizm geliri elde etmek için bir fırsat olarak görüyor. Yerel Turizm Bakanı Miguel Marín, kente gelecek turistleri ağırlamak için seçenekleri değerlendirdiklerini ve gemi otel kurma ihtimalini incelediklerini açıkladı.

Tutulmayı denizden izlemek ise başlı başına alternatif bir seçenek hâline geliyor. Geçtiğimiz tutulmada da bazı insanlar teknelerle denize açılarak kalabalıktan uzak bir noktadan gözlem yapmıştı. Bu nedenle 2027'deki tutulma için de yolcu gemileri ve özel turlar şimdiden ilgi görüyor.

Barselona'dan hareket eden bazı gemi turları, Akdeniz'deki çeşitli limanların yanı sıra tutulmanın tam olarak görülebileceği Cádiz, Málaga ve Tanca gibi noktalarda duruyor.

Ancak en çok ilgi gören seçeneklerden biri Nil Nehri'nde tutulmayı izlemek. Bu turlar, Luksor çevresindeki yüksek konaklama talebinden kaçınırken tutulmayı doğrudan nehir üzerinden izleme imkânı sunuyor. Ne var ki bu seçenek de uzun süre boş kalmadı. Afar dergisi ve çeşitli seyahat şirketleri, Nil'deki tutulma turlarının önemli bölümünün aylar öncesinden tükendiğini belirtiyor.

Popüler bilim dergisi Scientific American da kendi tutulma gezisini düzenliyor. 29 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek turda yolcular, astronomi ve Mısırbilim uzmanları eşliğinde Nil Nehri boyunca seyahat edecek. Kişi başı yaklaşık 15 bin dolarlık fiyatına rağmen tur şimdiden tamamen doldu ve bekleme listesi oluşturuldu.

Daha küçük ve özel seçenekler de mevcut. Geleneksel bir Mısır yelkenlisi olan dahabiya ile düzenlenen turlar, büyük kruvaziyer gemilerine kıyasla daha az yolcuyla gerçekleştiriliyor ve tutulmayı Nil'in ortasından izleme fırsatı sunuyor.

Bunun yanı sıra Kahire, Luksor, Nil, Asvan ve Ebu Simbel'i kapsayan 10 geceden uzun paketler de bulunuyor. Ancak büyük kapasiteli kruvaziyer gemilerindeki bu seçeneklerin de önemli bölümü şimdiden tükenmiş durumda.

Tutulmanın yarattığı ilgiden faydalanmak isteyen yeni turizm girişimleri de ortaya çıkıyor. Luksor'da konaklama ve özel deneyimler sunacağını belirten bazı yeni platformlar şimdiden tanıtım yapmaya başladı. Ancak bu seçeneklerin bir kısmı henüz fiyatlarını ve sunacakları hizmetleri açıklamış değil.

Görünen o ki 2 Ağustos 2027'deki tam güneş tutulması yalnızca gökyüzünde değil, turizm sektöründe de büyük bir hareketlilik yaratacak. Tutulmayı en uzun ve en iyi koşullarda izlemek isteyenler için yarış şimdiden başladı; sınırlı sayıdaki konaklama seçeneği tükendikçe fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.