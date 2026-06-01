Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri için 2026 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde yasal süre bugün doluyor. Mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek isteyen vatandaşların ödemelerini bugün mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Belirtilen süre içinde ödeme yapmayan mükelleflerin borçlarına, geciken her ay için %3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Mükellefler, emlak vergisi ödemelerini peşin yapabilecekleri gibi iki taksit halinde de gerçekleştirebiliyor.

Ödemeler için belediyelerin veznelerine şahsen başvurulabileceği gibi, dijital kolaylıklardan da yararlanmak mümkün.

Vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden taşınmazlarının bağlı olduğu belediyelerin online sistemlerine giriş yaparak ödemelerini sıra beklemeden, güvenli bir şekilde internet üzerinden tamamlayabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emlak vergisi mükellefiyeti herkes için geçerli değil; kanunun belirlediği bazı kriterleri taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. İşte emlak vergisi ödemeyecek olanlar:

-Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip; emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar.

-Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen işsizler ve ev hanımları.

-Engelli vatandaşlar ve gaziler.

-Şehit yakınları (eş ve çocukları) ile vazife malullüğü aylığı alanlar.

Muafiyet şartlarını taşıyan gayrimenkul sahiplerinin, bu haktan yararlanabilmek için bağlı bulundukları belediyelere ilgili belgelerle birlikte başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir.