2026'da emekli olanlar için emlak vergisi muafiyeti 2027'de başlayacak. Ancak bu hak tüm emeklileri kapsamıyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olmanın yanı sıra çalışmama ve gelir koşullarını da sağlamak gerekiyor.

Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yılda uygulanıyor. Bu nedenle 2025'te emekli olan, çalışmayan ve diğer koşulları sağlayan tek konut sahipleri 2026'da muafiyetten yararlanabiliyor.

ÇALIŞAN EMEKLİ MUAFİYETTEN YARARLANAMIYOR

Emekli olduktan sonra çalışmayı sürdürenler, çalıştıkları süre boyunca emlak vergisi muafiyetinden yararlanamıyor. Çalışmayı bıraktıklarında ise diğer koşulları da sağlamaları halinde muafiyet devreye giriyor.

Gelir sınırı da önem taşıyor. 2025'te mevduat faizi ve temettü gibi gelirlerinin toplamı 330 bin lirayı aşanlar, 2026'da muafiyetten faydalanamıyor.

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konut şartıyla; hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler ile bunların dul ve yetimleri muafiyet kapsamında bulunuyor. Engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri de bu haktan yararlanabilen gruplar arasında yer alıyor.

Emeklilik kapsamında vergi istisnasından yalnızca Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar ise emlak vergisi ödüyor.

EVİNİ KİRAYA VERENLERDE OTURULAN KONUT BELİRLEYİCİ

Sahip olduğu tek evi kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyetten yararlanabiliyor. Buna karşılık tek evini kiraya vererek başka bir konutta kira ödemeden oturanlar muafiyet kapsamına girmiyor.

Emekli çiftlerin her birinin ayrı evi olması halinde, konutların kullanımına bakılıyor. Çift erkeğe ait evde oturuyor ve kadına ait ev kiraya verilmişse yalnızca erkeğin evi için muafiyet uygulanıyor. Kadına ait ev kirada değilse, diğer koşulların da sağlanmasıyla iki ev için de muafiyetten yararlanılabiliyor.

Yalnızca yılın belirli dönemlerinde kullanılan yazlıklar kapsam dışında kalıyor. Emeklilerin sürekli yaşadığı yazlıklar ise diğer koşullar sağlandığında muafiyete konu olabiliyor. Bir evi ve bir yazlığı bulunanların her iki konut için de vergi ödemesi gerekiyor.

HİSSELİ EVDE PAYIN DEĞİL, KONUTUN BÜYÜKLÜĞÜ ESAS

Hisseli konutlarda 200 metrekare sınırı, kişinin payına değil evin toplam brüt alanına göre değerlendiriliyor. Konut 200 metrekareyi aşıyorsa, kişinin hissesine düşen alan bu sınırın altında kalsa bile muafiyet uygulanmıyor. Birden fazla konutta hissesi bulunanlar da muafiyetten yararlanamıyor.

2026'da satılan konutun bu yıla ait emlak vergisini ise satıcı ödüyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemiyor, belediyeye bildirim yapıyor. 2026'da ev alanlar için vergi ödeme yükümlülüğü 2027'de başlıyor.