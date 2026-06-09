Los Angeles Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında inşa edilecek mikro evler, kalıcı konut yerine geçmeyecek. Yetkililer, bu yapıların sokakta yaşam ile kalıcı konut arasında bir geçiş modeli olarak kullanılacağını belirtiyor. Yerleşim alanında yüzlerce kişinin barınabileceği, ayrıca gençler için de özel kontenjan ayrılacağı ifade edildi.

EVSİZLER İÇİN GEÇİCİ YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın da katıldığı temel atma töreni 14 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Projenin 2027 yılının başlarında hizmete açılması planlanıyor. Kent yönetimi, daha önce bölgede bulunan çadır kamplarının kaldırıldığını ve yeni yerleşim alanının sosyal destek hizmetleriyle birlikte faaliyet göstereceğini açıkladı.

Mikro ev köyünde yaşayanlara barınma imkanının yanı sıra sosyal hizmet desteği, sağlık yönlendirmeleri ve kalıcı konut bulma süreçlerinde danışmanlık verilmesi öngörülüyor. Los Angeles'ta faaliyet gösteren benzer mikro ev yerleşimlerinde yemek, duş, çamaşırhane ve danışmanlık hizmetlerinin de sunulduğu belirtiliyor.

KENTTE ON BİNLERCE EVSİZ BULUNUYOR

Los Angeles'ta evsizlik sorunu uzun yıllardır kentin en büyük problemlerinden biri olarak görülüyor. Resmi verilere göre şehir genelinde 43 binden fazla, daha geniş Los Angeles bölgesinde ise yaklaşık 68 bin evsiz bulunuyor. Artan kira fiyatları ve konut yetersizliği nedeniyle yerel yönetimler, boş arazileri geçici barınma alanlarına dönüştüren projelere ağırlık veriyor.

Yaklaşık 33 milyon dolarlık eyalet desteğiyle yürütülen program kapsamında Los Angeles'ın yanı sıra Sacramento, San Jose ve San Diego bölgelerinde de benzer mikro ev projeleri geliştiriliyor. Yetkililer, bu modelin kalıcı çözüm olmadığını ancak sokakta yaşayan insanların daha güvenli koşullara ulaşması için önemli bir ara adım olduğunu savunuyor.