Brezilya’da yaşanan ve "bu kadarı ancak filmlerde olur" dedirten olay, yeni bir ev almanın heyecanını yaşayan talihsiz bir adamın başına geldi. Yeni satın aldığı daireye taşınmadan önce kapsamlı bir yenileme çalışması başlatmak isteyen adam, aylar süren yoğun emeğin ve harcadığı binlerce liranın ardından hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Çünkü baştan aşağı yenilediği lüks dairenin aslında kendisine ait olmadığını öğrendi.

HER ŞEÇY TEK BİR ANAHTAR HATASIYLA BAŞLADI

Olayın arkasındaki inanılmaz karmaşa, anahtar teslimi sırasında yapılan küçük ama geri dönülemez bir hatayla başladı. İddiaya göre, tapuda resmi olarak 102 numaralı dairenin sahibi olan adama, görevliler tarafından yanlışlıkla hemen yan tarafta bulunan 101 numaralı dairenin anahtarı verildi. İşin ilginç yanı, teslim edilen anahtarın kapıyı hiçbir zorluk çıkarmadan açması oldu. Bu durumdan en ufak bir şüphe duymayan yeni ev sahibi, kollarını sıvayarak hayalindeki evi yaratmak için hemen işe koyuldu.

AYLARCA UĞRAŞTI BİNLERCE LİRA HARCADI

Haftalar süren hummalı bir çalışma boyunca ev adeta sil baştan yaratıldı. Zemin kaplamaları tamamen sökülerek lüks malzemelerle değiştirildi, duvarlar yenilendi, elektrik ve su tesisatları modern hale getirildi. Hatta evin çehresini değiştiren özel tasarım dekorasyon dokunuşları bile yapıldı. Tüm bu işlemler için yaklaşık 80 bin lira harcayan adam, işler bittiğinde derin bir nefes almaya hazırlanıyordu ki acı gerçek resmi kontroller sırasında gün yüzüne çıktı.

KENDİ EVİ YAN TARAFTA ÇIKTI OLAY MAHKEMELİK OLDU

Yapılan incelemede, adamın günlerce uğraştığı ve her köşesine büyük emek harcadığı dairenin aslında yan komşusuna ait olduğu anlaşıldı. Kendi satın aldığı 102 numaralı daire ise yan tarafta tamamen dokunulmamış ve bomboş halde duruyordu. Kendi evi sandığı daireyi bedavaya ihya eden adam ile durumdan habersiz şekilde mülkü değerlenen gerçek ev sahibi arasındaki bu trajikomik karmaşa, kaçınılmaz olarak mahkemeye taşındı. Yanlış anahtarı teslim eden sorumlular ve taraflar arasında, yapılan masrafların nasıl karşılanacağına dair büyük bir hukuki süreç başladı.