Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, hırsızlık şoku ile sarsılmıştı. 31 yaşındaki stoperin Beykoz'daki konutuna giren hırsızlar, tüm parayı çalarak uzaklaştı.

Slovakyalı yıldız, taşınma işlemleri gerçekleştirilirken para çalındığı iddiasıyla ihbarda bulunmuştu. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti ve Skriniar'ın evinin 2'nci katındaki bir komodinden 26 bin Dolar, 4 bin 400 Euro ve 1000 lira çalındığını tespit etti.

NAKLİYECİLER İFADEYE ÇAĞRILDI

Sabah’ın haberine göre; Slovak futbolcu ifadesinde saat 11.00 sıralarında firma yetkililerinin geldiğini ve 16.30’a kadar eşyaları yükleme sürecinin sürdüğünü kaydetti. Kendisinin eve 20.30’da geldiğini söyleyen Skriniar, komidini kontrol ettiğinde 26 bin Dolar, 4 bin 400 Euro, ve bin lirasının çalındığını fark ettiğini dile getirdi.

Skriniar, yaşananların ardından nakliye çalışanlarını eve çağırdı ve şüphelileri emniyet güçlerine teslim etti. Taşınma işlemlerini gerçekleştiren lojistik firmasının görevlendirdiği A.E. ve E.O.Y. ile C.Ü, İ.Ü. ve B.A. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin yanı sıra sitedeki güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.