İngiltere’nin Cornwall bölgesine bağlı Camborne kasabasında, vefat eden bir kadının evindeki eşyalar toplanırken mücevher kutusunda bulunan 1930'lu yıllara ait Patek Philippe marka kol saati, açık artırmada 59 bin sterline (yaklaşık 3 milyon 948 bin TL) alıcı buldu.

12 KATI BEDELLE SATILDI

Hansons Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılan saatin başlangıç tahmini bedeli 5 bin ila 10 bin sterlin (yaklaşık 335 bin TL ile 669 bin TL) arasında belirlenmişti. 25 Ağustos'ta düzenlenen açık artırmaya ABD, Japonya, Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden koleksiyoncular katıldı.

Çekişmeli geçen teklif sürecinin ardından saat, Hong Kong'dan katılan alıcıya başlangıçtaki en düşük tahminin yaklaşık 12 katı bedelle satıldı.

HALA ÇALIŞIYOR DURUMDA

Müzayede uzmanlarının incelemesine göre, satışa konu parça "Patek Philippe & Co Calatrava Reference 448" modeline ait. 28 milimetre çapa, ayrı saniye kadranına ve numaralandırılmış mekanik bir mekanizmaya sahip olan saatin, aradan geçen yaklaşık 90 yıla rağmen çalışır durumda olduğu kaydedildi.

PASLANMAZ ÇELİK KASAYA SAHİP

Saatin yüksek fiyata ulaşmasındaki temel etkenin paslanmaz çelik kasası olduğu belirtildi. Üreticinin söz konusu dönemde modellerini ağırlıklı olarak değerli metallerden ürettiği, çelik kasalı örneklerin ise sınırlı sayıda olması nedeniyle koleksiyon piyasasında nadir bulunduğu ifade edildi.

Saatin, merhum sahibinin 2011 yılındaki günlük notlarında değerli olduğuna dair bilgi yer almasına karşın uzun yıllar ailesi tarafından kutusunda saklandığı aktarıldı.