ABD'nin New Orleans şehrindeki özel bir evin bahçesinde, yaklaşık 2 bin yıllık antik bir Roma mezar taşı bulundu. Bu keşif, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da kaybolduğu düşünülen tarihi bir eserin on yıllar sonra okyanus ötesinde ortaya çıktığını kanıtladı.

LATİNCE YAZIT GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

New Orleans'ın Carrollton semtinde yaşayan Daniella Santoro ve eşi Aaron Lopez, evlerinin bahçesinde çalışırken üzerinde Latince yazılar olan mermer bir levhaya rastladı. Çift, başlangıçta bu taşın eski bir eserin dekoratif bir kopyası olduğunu tahmin etti.

Yapılan detaylı incelemelerin ardından levhanın, Roma cenaze anıtlarına özgü olan ve "ölülerin ruhlarına" anlamına gelen "Dis Manibus" ifadesiyle başladığı belirlendi. Taşın gerçek bir antik Roma mezar taşı olduğu bu incelemeyle kesinleşti.

BİR ROMA ASKERİNİN ANISINA DİKİLDİ

Uzmanlar tarafından çözülen yazıtta, mezar taşının Sextus Congenius Verus adlı bir Roma askerinin onuruna dikildiği anlaşıldı. Metinde, askerin 22 yıllık hizmet süresinin ardından 42 yaşında hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

Anıtın, askerin mirasçıları Atilius Carusa ve Vettius Longinus tarafından dikildiği yönünde ifadeler barındırdığı bildirildi. Eserin İtalya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne hangi yollarla taşındığı ise henüz netlik kazanmadı.

Olayın geçmişteki tanıklarının hayatta olmaması ve taşınmaya dair hiçbir resmi belgenin bulunmaması, eserin okyanus ötesine yolculuğunu gizemli kılıyor. Tarihi levhanın akıbetine yönelik yasal ve bilimsel süreçler yürütülüyor.