Yangın, saat 19.30 sıralarında Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. İlk belirlemelere göre yangın, çatıdan geçen elektrik tesisatında başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler çatının büyük bölümünü sardı. Çatıdan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİNA SAKİNLERİ DIŞARI ÇIKTI
Yangın sırasında binada yaşayanlar tedbir amacıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle çatının bir bölümü tamamen yanarken, söz konusu bölüm kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.