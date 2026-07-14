Durham yakınlarında bulunan evi satın alan Deborah ve Luke Finch çifti, taş duvarı ortaya çıkarmak amacıyla koridorlardaki alçı panelleri sökmeye başladı. Çalışmalar sırasında duvarın bir bölümündeki farklı tuğlalar dikkatlerini çekti. Tuğlalar kaldırıldığında ise ahşap lentosu hâlâ yerinde duran eski bir kapının izi ortaya çıktı.

KOMŞU EVİN MUTFAĞINA AÇILIYORMUŞ

Çift, keşfin ardından komşularıyla görüşerek kapının diğer tarafını da inceledi. Gizli geçidin doğrudan komşu evin mutfağına ulaştığı belirlendi. Araştırmalar, geçmişte iki yapının tek bir mülk olduğunu, daha sonra iki ayrı eve dönüştürüldüğünü ve kapının bu süreçte yaklaşık 1830 yılında tuğlalarla kapatıldığını gösterdi. Geçidin, ev çalışanlarının mutfak ile diğer bölümler arasında dolaşması için kullanıldığı değerlendiriliyor.

Çift, eski geçidi yeniden açmak yerine bulunduğu haliyle korumaya karar verdi. Tuğlaları sökmeden bırakan ev sahipleri, kapının bulunduğu bölümü raf sistemiyle değerlendirerek tarihi yapıyı dekorasyonun bir parçası haline getirdi. Böylece hem orijinal kapı izi hem de eski taş duvar görünür şekilde korunmuş oldu.

RESTORASYON SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlara göre 18. yüzyıldan kalma yapılarda sonradan kapatılmış kapılar, bacalar veya geçitler gibi gizli mimari unsurlarla karşılaşılabiliyor. Ancak bu tür keşiflerde, taşıyıcı duvarlara zarar verilmemesi için restorasyon çalışmalarının dikkatle yürütülmesi gerektiği belirtiliyor. Finch çifti de gizli kapıyı yeniden kullanıma açmak yerine, evin geçmişini yansıtan tarihi bir detay olarak korumayı tercih etti.