İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Caivano'da bir apartman dairesinde 3,2 milyon euro (yaklaşık 178 milyon 499 bin lira) nakit para bulundu. Polis ekipleri, paraları evin duvarlarında, zeminin altında ve mobilyaların gizli bölmelerinde saklanmış halde tespit etti.

Çoğunluğu 50 euroluk banknotlardan oluşan paraların selofanla sarılarak desteler halinde hazırlandığı belirlendi. Bazı para destelerinin fayansların ve zemin kaplamalarının altında, bazılarının ise dolapların içindeki gizli çekmecelerde bulunduğu açıklandı.

PARALAR KOVALARLA TAŞINDI

Apartmandaki arama sırasında ortaya çıkarılan paranın miktarı nedeniyle ekipler, nakitleri evden çıkarmak için plastik temizlik kovaları kullandı. Ele geçirilen para daha sonra zırhlı bir araçla taşındı.

Polis ekipleri, para dışında apartmanda 11 Rolex saat ve silahlar da buldu.

Yetkililer, operasyon kapsamında toplam 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ele geçirilen 3,2 milyon euronun ise İtalya'daki Adalet Fonu'na aktarılacağı bildirildi.