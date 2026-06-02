ABD Enerji Bakanlığı resmi projeksiyonlarına göre, yapay zekâ veri merkezlerinin enerji tüketim endeksindeki dikey artış nedeniyle ülkenin önümüzdeki süreçte 200 gigavatlık ek enerji kapasitesine ihtiyaç duyacağı kesinleşti.

Geleneksel elektrik santrallerinin inşasının yıllar sürmesi sebebiyle devreye alınan sanal enerji santrali modeli, binlerce evin çatı üstü güneş paneli ve batarya sistemini tek bir merkezi ağda birleştiriyor. Evde tüketilmeyen fazla enerji, talebin zirve yaptığı saatlerde ana şebekeye aktarılarak tüketici lehine doğrudan gelir akışı sağlıyor.

2025 YILINDA KATILIMCILARA 17 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPILDI

Rocky Mountain Institute tarafından yayımlanan teknik rapora göre, sanal enerji santralleri 2030 yılına kadar zirve elektrik talebini 60 gigavat seviyesinde aşağı çekme potansiyeline sahip.

Bu düşüşün enerji sektöründe yıllık ortalama 17 milyar dolarlık bir maliyet tasarrufu yaratacağı hesaplanıyor. Sektörün en büyük enerji sağlayıcılarından Sunrun, sisteme entegre olan 107 bin müşterisine sadece 2025 yılı faaliyet dönemi kapsamında toplam 17 milyon dolar nakit ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYALARI DA ŞEBEKEYE BAĞLANACAK

Enerji koordinasyon merkezleri, akıllı şebeke altyapısının bir sonraki aşamasında elektrikli araç (EV) bataryalarının da sisteme entegre edileceğini duyurdu. Araçların park halinde olduğu ve kullanılmadığı zaman dilimlerinde bataryalarında depolanan durağan enerji, şebeke arzını desteklemek üzere sisteme çekilecek.

Geleneksel termik veya nükleer santrallere kıyasla sanal santral ağlarının birkaç ay gibi kısa bir sürede kurulabilmesi, modelin küresel enerji pazarlarında kalıcı bir altyapı standardına dönüşmesini hızlandırıyor.