Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairesinde yaşayan 2 yıllık kiracısı Abdulmuttalip Güngör'den yaklaşık 9 aydır ödeme alamayan ev sahibi, tahliye davası açtı.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından kiracı evi tahliye ederken daireyi kontrole giden ev sahibin avukatı, evin duvarları, kapı ve pencereleri, mutfak dolapları ile kombinin üzerine yazılar yazıldığını gördü.

Avukatın çektiği görüntüler üzerine daireye gelen ev sahibi, gördükleri karşısında şok oldu. Aşk şiirleri ve ayrılık sözlerinin yazıldığı evde oluşan zarar nedeniyle ev sahibi eski kiracısından şikayetçi oldu.

'YAZMAK İKİ BUÇUK AY SÜRDÜ'

Abdulmuttalip Güngör, "1 tane özlü söz vardı, duvarın üzerine ilk onu yazmıştım. Otururken o ilham verdi. Sonra bir anda yazmaya başladım, öyle devam etti. Yazmak iki buçuk ay sürdü. Yoğun çalıştığım için her gün yazmıyordum. Akşam 6 ile sabah 6 arası çalışıyorum. Sabah gelince yatıyorum, akşam tekrar işe gidiyorum. Tavana yazmaya başlamıştım ama çok zor. Duvara 10 tane yazdığını tavana 1 tane yazamıyorsun. İşten geldiğim için yorgun bir şekilde yazıyordum. Merdivene çıktığım için çok zor oldu. Buzdolabım, gardıroplarımın kenarları komple yazıydı. Yer bulamayınca camlardakini silip yeniden yazıyordum. Bir dönem öyle gitti, ondan sonra bıraktım" dedi.

'KIZ ARKADAŞIM CEZAEVİNDEYDİ'

Kız arkadaşı cezaevinde olduğu için yazdığını belirten Güngör, "Kız arkadaşım cezaevindeydi. Bizim başımızdan çok sıkıntılar geçti. Kentsel dönüşümden dolayı dükkanımızı kaybettik, bize de haber verilmedi. Bizden çıkış istediler, 3 ay bile zaman vermediler. Gıdalarımız içeceklerimiz hepsi çöp oldu. Sattığımız 3-5 tane şey de çalışanlara ve faturalara gitti. Ondan sonra o evde sıkıntılar yaşamaya başladık. Ev sahibinin mesajı var bende. Haklı ona bir şey diyemiyorum. Tabii ki özür diliyorum, istemezdim. Herkesin kendine göre hesabı var. Kiram ilk 2 ay geciktiğinde ev sahibine mesaj attım 'günlük 2-3 bin atarım sana' dedim. Sağolsun onu da kabul etti ama yine atamadım. Durumum düzelsin onun mağduriyetini düzeltmek isterim" diye konuştu.

'UYANDIĞIMDA HER ŞEYİN FARKINA VARDIM ŞOK OLDUM'

Güngör, "Bugün uyandığımda her şeyin farkına vardım. Eşyalarımızı taşımakla uğraşıyorduk. Dışarı ile hiç bağlantımız kalmamıştı. Sonra telefonlarım çalmaya başladı 'herkes seni paylaşmış' dediler. Şok oldum tabii ki. Tatlı bir şey oldu. Kız arkadaşım cezaevinden çıktığında şaşırır diye düşündüm ama sanki şaşırmamış gibi tepkisiz oldu. Hapishane psikolojisi. Yanıma gelip oturan arkadaşlarım vardı. Onlarda şaşırdılar yani. 'Üşenmedin mi bu kadar yazmaya, delirdin mi sen' dediler. Burada gerçekten emek var. 12 saat durmadan yazdığım oluyordu. 36 saat ayakta durmuş oluyordum. Bunlar böyle olunca, kız arkadaşım arayınca şimdi farklı bir tepkiyle bakıyorlar artık. Tuhaf tabii ilk defa başımıza böyle bir şey geldi. Hayatta aklıma gelmezdi. Bir kenarda kalmış unutulmuş gibiydi. Şimdi insanların arayıp sorması benim için iyi bir şey oldu" ifadelerini kullandı.

'BİR DAHA ASLA ÖYLE BİR ŞEY YAPMAM'

Güngör, "Tabii ki bir daha asla öyle bir şey yapmam. Orası kentsel dönüşümde olan çok eski bir ev. Biz oraya dükkan mağduriyetinden dolayı gelmiştik. Biz 4 erkek kardeşiz. Yemek yapmasını da temizlik yapmasını da çok iyi biliriz. Biz orayı düzelttik ettik, banyo duvarı patlayacak gibiydi. Ben hep korkuyordum yani burayı yıkmasınlar müze yapsınlar diye. Bununla alakalı yorumlar çok olmuş ona sevindim" dedi.