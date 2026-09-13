On yılı aşkın süredir iç tasarım alanında çalışan Edwards, Business Insider için kaleme aldığı yazıda, fotoğraflarda dikkat çekici görünen bazı tasarım trendlerinin gerçek yaşamda aynı sonucu vermediğini belirtti. Listede beyaz iç mekanlardan koyu ahşap zeminlere, yapay bitkilerden popüler bulut kanepelere kadar birçok tercih yer aldı.

TAMAMEN BEYAZ İÇ MEKANLAR NEDEN SORUN YARATIYOR?

Tamamen beyaz tasarlanan odalar fotoğraflarda geniş ve dikkat çekici görünebiliyor. Ancak Edwards'a göre farklı doku ve malzemeler kullanılmadığında bu mekanlar soğuk, steril ve karakterden uzak bir görünüme dönüşebiliyor. Tasarımcı, kar beyazı iç mekanların fotoğraflarda etkileyici görünmesine rağmen günlük yaşamda davetkar bir ortam oluşturmayabileceğine dikkat çekiyor.

HAREKETLİ DUVAR KAĞITLARI NEDEN RİSKLİ?

Yoğun desenlere sahip duvar kağıtları bir odaya karakter kazandırabiliyor. Ancak desenin fazla hareketli olması, zaman içinde mekanda görsel karmaşa oluşturabiliyor. Duvar kağıdının sonradan değiştirilmesinin zahmetli olması da bu tercihin dezavantajları arasında gösteriliyor. Edwards, yoğun desenler yerine mekana doku kazandıran daha sade seçeneklere dikkat çekiyor.

BOYALI MUTFAK TEZGAHLARI NEDEN DAYANMIYOR?

Mutfak tezgahını boyamak, mevcut alanı düşük maliyetle yenilemenin yollarından biri olarak tercih ediliyor. Ancak boyanan yüzeyler günlük kullanım sonucunda çizik, kırık ve lekelerle karşı karşıya kalabiliyor. Boyanın zaman içerisinde renk değiştirebildiğini belirten Edwards, koruyucu kaplamaların kullanılmasının da uygulamanın uzun süre dayanacağını garanti etmediğini ifade ediyor.

YAPAY BİTKİLER NEDEN TERCİH EDİLMEMELİ?

Bakım gerektirmemesi nedeniyle kullanılan yapay bitkiler, evlere yeşil bir görünüm kazandırmanın kolay yollarından biri olarak görülüyor. Edwards'a göre ise yapay bitkiler doğal görünümden uzak kalabildiği gibi zaman içerisinde yoğun şekilde toz da toplayabiliyor. Tasarımcı, yapay bitkiler yerine sansevieria veya pothos gibi bakımı daha kolay canlı bitkilerin kullanılabileceğini belirtiyor.

FAZLA DEKORASYON EŞYASI NEYE YOL AÇIYOR?

Seri üretim vazolar, figürler ve farklı dekoratif objeler özellikle satışa hazırlanan evlerde sıklıkla kullanılıyor. Ancak çok sayıda ve kişisel anlam taşımayan dekorasyon ürünü zaman içerisinde yalnızca yer kaplayan ve toz toplayan eşyalara dönüşebiliyor. Edwards, ev dekorasyonunun standart bir emlak ilanını taklit etmek yerine evde yaşayan kişileri yansıtması gerektiğini belirtiyor.

UZUN TÜYLÜ HALILAR NEDEN KULLANIŞSIZ HALE GELİYOR?

Uzun tüylü ve kabarık halılar mekana daha sıcak bir görünüm kazandırabiliyor. Buna karşılık uzun tüylerin arasında toz, kir ve hayvan tüyleri daha kolay birikebiliyor. Bu tür halılar birkaç aylık kullanımın ardından ilk günkü görünümünü kaybedebiliyor ve tüylerinde bozulmalar oluşabiliyor. Edwards, bakımının daha kolay olması nedeniyle düz dokulu halıları alternatif olarak gösteriyor.

KOYU AHŞAP ZEMİNLERİN DEZAVANTAJI NE?

Koyu renkli ahşap zeminler özellikle fotoğraflarda güçlü bir kontrast oluşturuyor. Günlük kullanımda ise toz, saç, hayvan tüyü ve yüzeyde oluşan çizikler koyu renk üzerinde daha belirgin hale geliyor. Bu nedenle koyu ahşap zemin kullanılan evlerde görünümün korunması için daha sık temizlik yapılması gerekebiliyor.

BULUT KANEPELER NEDEN BEKLENTİYİ KARŞILAMAYABİLİR?

Derin oturumlu, büyük ve yumuşak minderlerden oluşan bulut tarzı kanepeler sosyal medyada yaygınlaşan dekorasyon trendleri arasında bulunuyor. Edwards'a göre bu kanepeler görünüşlerinin aksine her kullanıcı için yeterli oturma desteğini sağlayamayabiliyor. Özellikle kuş tüyü dolgulu minderler kullanım süresi arttıkça biçimini kaybedebiliyor. Tasarımcı, uzun süreli kullanım için yüksek elastikiyete sahip köpük dolgulu minderlerin değerlendirilmesini öneriyor.

DIŞ MEKANDA BEYAZ MİNDERLER NEDEN ÇABUK ESKİYOR?

Teras ve bahçe mobilyalarında kullanılan beyaz minderler temiz ve ferah bir görünüm sağlıyor. Ancak dış ortamda kullanılan açık renkli kumaşlar kısa sürede kirlenebiliyor ve oluşan lekeler kumaşın derinliklerine işleyebiliyor. Edwards, dış mekan mobilyalarında kiri daha az gösteren koyu gri kumaşların veya belirgin olmayan desenlerin daha kullanışlı olduğunu belirtiyor.

DEKORATİF YASTIKLAR NE ZAMAN FAZLALAŞIYOR?

Kanepe ve koltuklarda çok sayıda dekoratif yastık kullanılması, rahat bir görünüm oluşturmak amacıyla tercih ediliyor. Ancak Edwards'a göre yastık sayısının artması mekanda rahatlıktan çok dağınıklık hissi yaratabiliyor. Fazla dekoratif yastık aynı zamanda iç mekanın daha hızlı eski görünmesine neden olabiliyor. Tasarımcı, çok sayıda ürün yerine odanın genel tasarımını tamamlayan az sayıda yastığın kullanılmasını tavsiye ediyor.