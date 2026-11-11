Olay, Karnataka eyaletine bağlı Lakkundi köyünde yaşandı. Ailesiyle yeni bir ev inşa etmeye hazırlanan Prajwal Basavaraj Ritti, annesiyle birlikte evin temelini kazmaya yardım ediyordu.

Kazı sırasında küreğinin sert bir metale çarpması üzerine toprağı kontrol eden Ritti, gömülü bir bakır kap buldu. Kabın açılmasıyla birlikte içinden çok sayıda takı ve tarihi eser çıktı.

KABIN İÇİNDEN ALTIN VE DEĞERLİ TAŞLAR ÇIKTI

Times of India’nın haberine göre yetkililerin ilk incelemesinde, kapta toplam ağırlığı yaklaşık 466 gram olan 22 parça altın ziynet eşyası bulunduğu belirlendi.

İnci, mercan, safir ve çeşitli değerli taşlarla süslenmiş bilezik, yüzük, kolye ve küpelerin yanı sıra 634 gram ağırlığında bakır eserler de tespit edildi. Buluntuların toplam ağırlığının 1 kilogramı aştığı bildirildi.

BULUNTULAR YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Prajwal, keşfini ailesine haber verdi. Aile de buluntuları vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. Koruma altına alınan eserler, detaylı inceleme yapılması amacıyla devlet hazinesine götürüldü.

Prajwal’ın buluntuları yetkililere teslim etmesi çevresinde takdirle karşılandı. Karnataka eyalet yönetimi de ailenin yeni evini inşa edebilmesi için destek kararı aldı.

Eyalet yönetiminin 26 Ocak 2026’da duyurduğu karar kapsamında aileye bir arsa ve 5 lakh rupi nakit yardım sağlanacağı açıklandı.