Hindistan'da yeni bir evin temeli için yapılan kazı sırasında toprağın altına gizlenmiş altın takılar ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 1,5 metre derinlikte bulunan bakır kabın içerisinden 22 parça altın eşya çıkarken, hazinenin ağırlığının yaklaşık 466 gram olduğu belirlendi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Lakkundi köyünde yaşanan keşif, ev inşaatı için yürütülen temel kazısı sırasında gerçekleşti. İşçiler, toprağın altında bir bakır kaba rastladı. Kabın açılmasıyla birlikte içerisinde saklanan altın takılar gün yüzüne çıktı.

BAKIR KABIN İÇİNDEN 22 PARÇA ALTIN ÇIKTI

Bulunan eşyalar arasında altın zincirler, bilezikler, yüzükler ve küpeler yer aldı. Yaklaşık yarım kiloya ulaşan takıların değerinin 60-70 lakh Hindistan rupisi (yaklaşık 3,2 milyon) arasında olduğu değerlendirildi.

Keşfin ardından bölgeye arkeologlar ve yetkililer sevk edildi. Altınların geçmişte kim tarafından ve hangi amaçla toprağa gömüldüğü araştırılmaya başlandı.

Uzmanlar, takıların eski dönemlerde bir aile tarafından saklanmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, buluntuların kesin tarihi ve geçmişine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.