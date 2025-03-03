ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 7 aylık Bernese Dağ Köpeği Luna, her evde bulunan parçalardan tam 24 tanesini yutarak ciddi bir bağırsak tıkanıklığı yaşadı. Sahipleri, Luna'nın sürekli kustuğunu ve karnının şiş olduğu fark ettiklerinde onu hızlıca bir veterinere götürdü. Yapılan acil müdahalelerle Luna hayata döndürüldü.

ACI SONDAN KIL PAYI KURTULDU

Corona Hayvan Acil Durum Merkezi'ne götürülen Luna'nın yapılan muayenesinde; midesinde ve bağırsaklarında ciddi bir tıkanıklık olduğu tespit edildi. Veterinerler, mideyi temizlemek için gastrotomi, bağırsaktaki tıkanıklığı gidermek içinse enterotomi adı verilen iki kritik cerrahi operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlar sonucunda Luna'nın midesinden tam 24 çorap ve bir tulum çıkarıldı. Veteriner kliniği, operasyon sonrası Luna'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtimallere rağmen Luna hayata tutundu ve kuyruğunu sallamaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ DİKKATLİ OLMALI

Luna'nın yaşadığı olay; veterinerler tarafından evcil hayvan sahiplerine önemli bir uyarı olarak değerlendirildi. Kliniğin yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Evcil hayvan sahipleri, içgüdülerinize güvenin. Eğer köpeğinizde kusma, halsizlik veya karnında sertlik fark ederseniz, vakit kaybetmeden bir veterinere başvurun."

Bir sosyal medya kullanıcısı, köpeklerin erken yaşta eğitilmesi gerektiğini belirterek, düzensiz beslenme alışkanlıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgukladı. Bir başka kullanıcı ise kendi Bernese Dağ Köpeği'nin de çekmeceleri açıp çorap yutma alışkanlığı olduğunu belirtti.