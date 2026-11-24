1977 yılında TRT ekranlarında yayımlanan sıradışı bir röportajla hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Semra Özgen, arşiv görüntülerinin yeniden paylaşılmasıyla birlikte tekrar gündemde.

İstanbul’daki apartman dairesinde iki aslan ve iki piton yılanı besleyen Özgen’in sıra dışı yaşamı, hakkındaki aslan saldırısı iddiaları ve bugünkü akıbeti büyük merak uyandırıyor.

Semra Özgen kimdir?

Yeşilçam döneminde kamera karşısına geçen Semra Özgen, oyunculuk kariyerinin yanı sıra egzotik hayvanlara olan tutkusuyla tanınıyor. Doğum tarihi, memleketi ve eğitim hayatı gibi kişisel bilgilerine dair kamuoyuna yansımış net kayıtlar bulunmasa da Özgen, 1970'li yıllarda yılanlarla yaptığı sahne gösterileriyle adından sıkça söz ettirdi.

Hafızalara kazınan 1977 TRT röportajı

Özgen'i geniş kitlelere tanıtan dönüm noktası, gazeteci Uğur Dündar'ın 1977 yılında hazırladığı televizyon programı oldu. İstanbul'daki evinde gerçekleşen çekimlerde Özgen'in, iki aslan ve iki piton yılanıyla aynı çatı altında son derece sakin ve doğal bir şekilde yaşaması dönemin izleyicilerini hayrete düşürdü.

TRT Arşiv'in "Yılan ve Aslan Besleyen Kadın" başlığıyla 2022 yılında YouTube'da yeniden paylaştığı bu görüntüler, sosyal medyada viral olarak Özgen'in hayatını tekrar gündeme taşıdı.

Aslan saldırısına mı uğradı, yaşıyor mu?

Arşiv görüntülerinin popülerleşmesiyle birlikte internette Özgen'in akıbetine dair çeşitli iddialar dolaşıma girdi. Sosyal medyada yayılan söylentilere göre; beslediği aslanlardan biri evden kaçarak belediye ekipleri tarafından vurulmuş, Özgen ise evde kalan diğer aslanın saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti, ancak bu iddiaları doğrulayan hiçbir resmî kayıt, polis tutanağı veya döneme ait gazete haberi bulunmuyor.

Öte yandan, Özgen'in ilerleyen yıllarda İstanbul Şişli'de çok sayıda kediyle birlikte sakin bir yaşam sürdüğüne dair bazı anlatımlar da mevcut. Ölümüne veya güncel yaşamına dair kesinleşmiş resmî bir bilgi olmadığı için, Semra Özgen'in bugün hayatta olup olmadığı gizemini koruyor.

Semra Özgen'in oynadığı filmler

Egzotik hayvanlarla kurduğu bağ, Semra Özgen'in sinema kariyerine de doğrudan yansıdı. Sanatçının filmografisinde öne çıkan iki yapım bulunuyor:

• İstiklal Uğrunda (1958): Oyuncunun sinema kayıtlarında yer alan ilk projelerinden biridir.

• Şahmeran (1972): Yönetmenliğini Rahmi Kafadar'ın üstlendiği bu film, Özgen'in yılanlarla olan yakınlığını beyaz perdeye taşıdığı en dikkat çekici yapımdır.

Yapımcı ve oyuncu Yılmaz Şerif, 2016 yılında verdiği bir röportajda Şahmeran filminin hazırlık sürecine dair ilginç bir anıyı paylaşmıştı.

Şerif, proje görüşmesi için bir araya geldiklerinde Semra Özgen'in toplantıya beline canlı bir yılan dolayarak geldiğini ve uzun yıllardır yılanlarla gösteriler yaptığını aktarmıştı.