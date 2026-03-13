Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar, hakkında devam eden "rüşvet" ve "yolsuzluk" davasında tahliye edilmişti.

"Evindeki kasada 26 kilogram külçe altın ile yüksek miktarda döviz ele geçirildiği" belirtilen Acar'ın bürokratken gayrimenkul zengini olduğu anlaşılmıştı.

Mahkeme, son duruşmada yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Acar’ın tahliyesine karar verirken davayı 11 Mayıs 2026 tarihine erteledi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığına göre duruşmanın ardından savcılık karara itiraz etti. Duruşma savcısı, Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda tahliye kararının kaldırılmasını ve Acar hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcılık dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“(…) Tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar’ın üzerinde atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olması, atılı suçun alt ve üst sınırın tabi olduğu infaz rejimi, hükmedilmesi muhtemel ceza, sanığın tutuklulukta geçirmiş olduğu süreler, serbest kalması halinde kaçması, saklanmaları veya kaçacakları şüphesi uyandıran olguların mevcut olması nedeniyle tutukluluk tedbirinin işin önemiyle ve verilecek ceza ile ölçülü olması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde mahkemece verilen tahliye kararının kaldırılması gerektiğinin anlaşıldığı. (…)”

Savcılığın itirazına ilişkin değerlendirme yapılmasının ardından mahkemenin yeni bir karar vermesi bekleniyor. Dava ise 11 Mayıs 2026’da görülecek duruşmada devam edecek.