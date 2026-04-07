Yoğun konser programının ardından evine dönen İbrahim Tatlıses’ten gece saatlerinde endişelendiren bir haber geldi. Usta sanatçının, yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

EVİNDE ANİDEN FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’daki evinde aniden fenalaşan İbrahim Tatlıses için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, sanatçıyı ambulansla hastaneye götürdü.

HABERİ ALAN HASTANEYE KOŞTU

Haberin duyulmasının ardından Tatlıses’in ailesi ve yakın çevresi de hastaneye akın etti. Sanatçının durumunun kontrol altında olduğu ve doktorların süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Öte yandan Tatlıses’in bir virüs nedeniyle rahatsızlandığı iddiaları gündeme geldi. Ancak sanatçının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.