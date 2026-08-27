Apartman hayatındaki komşuluk hukukunu ilgilendiren davalarda Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin bu konuda verilmiş kesinleşmiş kararları bulunuyor.

Yüksek mahkeme; balkonda kokusu etrafa yayılan, alt ve üst dairelerin pencerelerinden içeri giren veya asılan çamaşırlara sinen gıdaların pişirilmesini kat mülkiyeti hukukuna aykırı buluyor.

Kat maliklerinin birbirini rahatsız etmeme yükümlülüğü, bu tür durumlarda komşuların lehine hukuki bir dayanak oluşturuyor.

HANGİ DURUMDA NE KADAR CEZA UYGULANIYOR?

Şikayet üzerine adrese gelen belediye zabıtası veya emniyet güçleri, tespit yapmaları halinde yürürlükteki mevzuat uyarınca idari para cezası uygulayabiliyor:

Yoğun Koku ve Duman: Balkonda mangal yakılması veya yoğun koku/is yayan yiyeceklerin pişirilmesi durumunda, Kabahatler Kanunu ve çevre mevzuatları kapsamında idari para cezası verilebiliyor.

Maddi Zararların Tazmini: Üst kattan gelen sızıntı, koku veya halı silkeleme gibi eylemler alt kattaki komşunun çamaşırına veya eşyasına zarar verirse, Sulh Hukuk Mahkemesi kanadıyla oluşan tüm zararlar kusurlu taraftan tahsil ediliyor.

Gürültü İhlalleri: Benzer şekilde daire içinde ya da balkonda komşuları rahatsız edecek düzeydeki gürültüler için de Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde binlerce lirayı bulan cezai işlemler uygulanıyor.

SÜREKLİLİK ARZ EDEN DURUMLARDA KARARLARIN BOYUTU BÜYÜYOR

Koku veya gürültü eylemlerinin tek seferlik kalmayıp komşuları rahatsız edecek şekilde ısrarla tekrarlanması halinde konu ceza hukukuna taşınabiliyor. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 123. maddesinde yer alan "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçu kapsamında, mağdur komşunun durumu delillerle kanıtlaması halinde 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılması mümkün oluyor.

RAHATSIZLIK HİSSEDEN KOMŞULAR HANGİ ADIMLARI İZLEMELİ?

Apartman yaşamında uyarılara rağmen koku, duman veya gürültü sorunu devam ediyorsa izlenebilecek yasal yollar şunlar:

Tutanak Tutturun: Eylem gerçekleştiği esnada 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Polis veya Belediye Zabıta ekiplerine haber vererek durumun yerinde tespit edilmesini sağlayın.

Delil Toplayın: Yaşanan rahatsızlığın boyutunu kanıtlamak adına (varsa duman veya gürültüyü) kısa video kayıtlarıyla belgeleyin.

Mahkemeye Başvurun: Sorun kronik hale geldiyse, binanın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak "Müdahalenin Önlenmesi" davası açabilir ve rahatsızlığın hukuki olarak sonlandırılmasını talep edebilirsiniz.