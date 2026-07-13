Evlerini daha geniş ve ferah bir alana kavuşturmak isteyen birçok mülk sahibinin ilk başvurduğu yöntemlerin başında balkonu odaya katmak veya kapatmak geliyor. Ancak mülk sahipleri tarafından "kendi evim, istediğimi yaparım" düşüncesiyle atılan bu adım, hukuki açıdan ciddi yaptırımları beraberinde getiriyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca oldukça net sınırlara sahip olan bu konuda, komşularla yaşanacak tek bir uyuşmazlık, tüm tadilat masraflarının boşa gitmesine ve alanın eski haline döndürülmesine yol açabiliyor.

ORİJİNAL PROJEYİ DEĞİŞTİREN BALKONLAR İÇİN YIKIM KARARI

Konutlarda balkonu eve katmanın yasal arka planı incelendiğinde, bu işlemin hukuki bir dayanağı bulunmuyor. Balkon ile oda arasındaki duvarın yıkılması, binanın orijinal mimari projesini ve dış cephe bütünlüğünü doğrudan değiştiren bir hamle olarak kabul ediliyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, binanın yapısında değişiklik meydana getiren bu tarz köklü tadilatlar için apartmandaki tüm kat maliklerinin oy birliği (%100) ile onayı şart koşuluyor.

Dolayısıyla, apartmanda yer alan diğer tüm sakinler onay verse dahi, tek bir kat malikinin şikayeti doğrultusunda mahkeme veya belediye kanalıyla alanın eski haline getirilmesi (yıkımı) yasal olarak zorunlu tutuluyor.

CAM BALKON UYGULAMALARINDA DA 'YÜZDE 80' KURALINA AMAN DİKKAT

Mülk sahiplerinin duvarı yıkmayıp sadece cam balkon yaptırmak istemesi durumunda da süreç tamamen serbest bırakılmıyor. Balkonunu cam düzenekle kapatmayı hedefleyen ev sahiplerinin, apartmandaki kat maliklerinin en az beşte dördünün, yani %80'inin yazılı onayını alması gerekiyor. Bu onay alınmadan yapılan işlemler mevzuata aykırı sayılıyor ve olası bir şikayet durumunda söküm işlemi uygulanıyor.

KURALLARA UYMAYAN MÜLK SAHİPLERİNİ BEKLEYEN 3 BÜYÜK TEHLİKE

Yasal süreçlere ve apartman yönetiminin onayına başvurulmadan gerçekleştirilen balkon tadilatları, şikayet konusu yapıldığında mülk sahiplerini ağır maddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakıyor:

Tadilat masraflarının boşa gitmesi: Duvar kırma, yalıtım, PVC, parke ve dekorasyon işlemleri için harcanan tüm bütçe yasal karar neticesinde boşa çıkıyor.

Eski hale getirme zorunluluğu: Mahkeme kararı uyarınca, odaya dahil edilen balkon alanının yıkılarak en baştaki orijinal mimari haline döndürülmesi zorunlu kılınıyor.

Yıkım ve işçilik masraflarının tahsili: Mahkemenin veya belediyenin verdiği yasal süre içinde balkonu eski haline getirmeyen mülk sahipleri için resmi ekipler devreye giriyor. Bu durumda gerçekleştirilen yıkım ve işçilik masraflarının tamamı, haksız tadilatı yapan mülk sahibinden faiziyle tahsil ediliyor.

Hukukçular ve gayrimenkul uzmanları, evinde bu tür bir genişletme veya kapatma operasyonuna girişmek isteyen vatandaşları, işlem öncesinde mutlaka apartman karar defterini incelemeleri ve komşularından yazılı izin almaları konusunda uyarıyor. Aksi takdirde tek bir dilekçelik şikayet, evdeki konfor alanını hukuki bir kabusa dönüştürebiliyor.