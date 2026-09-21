Olay, saat 17.50 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evin salonunda bulunan Hanife B. (59), oğlu Batuhan Bıyıkoğlu’nun odasından silah sesi geldiğini duydu.

Sesin ardından odaya giren anne, 33 yaşındaki oğlunu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. Hanife B., olay sırasında dışarıda bulunan emekli polis memuru eşi İlhami B.’ye (64) haber vererek yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bıyıkoğlu’nun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bıyıkoğlu, hastanede hayatını kaybetti.

2 AYDIR İŞSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin olayla ilgili görüştüğü Hanife B., oğlunun 2020 yılında eşinden boşandığını ve bir süredir kendileriyle aynı evde yaşadığını söyledi.

Bıyıkoğlu’nun özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten anne, oğlunun yaklaşık 2 aydır işsiz olduğunu ifade etti. Hanife B. ayrıca oğlunun herhangi bir borcunun ya da bilinen bir psikolojik sorununun bulunmadığını söyledi.

ODASINDA NOT, TELEFONUNDA VİDEO BULUNDU

Polis ekiplerinin odada yaptığı incelemede üzerinde telefon şifresinin yazılı olduğu bir not bulundu. Notta Bıyıkoğlu’nun telefonunda bir kayıt bıraktığına ilişkin ifade bulunduğu öğrenildi.

Telefon üzerinde yapılan ilk incelemede ise yaklaşık 4 dakikalık bir video kaydı tespit edildi.

Olay yerinde ayrıca seri numarası silinmiş bir tabanca ile bir kovan bulundu. Tabanca, kovan ve cep telefonu detaylı inceleme yapılmak üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

Batuhan Bıyıkoğlu’nun ölümüne ilişkin polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. Olay yerinden elde edilen deliller ile telefondaki video kaydının incelemeye alınacağı öğrenildi.