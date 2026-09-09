Kocaeli’nin Mimar Sinan Mahallesi’nde 27 Şubat akşamı evinde boynundan bıçaklanmış halde ölü bulunan Gülbiter Dağ’ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Salih Ç., suçlamaları reddederek olay sırasında olay yerinde olmadığını öne sürdü.

DAİREDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Dağ’ın bulunduğu daireden sesler gelmesi üzerine komşuları eve gitti. Dağ’ı mutfakta kanlar içinde bulan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Dağ’ın boynunda bıçak yarası bulunduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

“OLAY YERİNDE DEĞİLDİM”

İlk duruşmada savunma yapan Salih Ç., olayla ilgisinin bulunmadığını ve olay günü olay yerinde olmadığını söyledi. Emniyette verdiği ifadesini tekrarlayan sanık, tahliyesini istedi.

Sanığın anne ve babası da tanık olarak dinlendi. Anne ve baba, oğullarının iş yeri kurduğu dönemde kendilerinden altın ve para istediğini anlattı. Sanığın annesi, oğluna toplam 60 gram altın verdiklerini söyledi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen Salih Ç., “Tanık beyanlarına diyecek bir şeyim yoktur” dedi.

AVUKATI: “DNA BULGUSU YOK”

Sanık avukatı, müvekkilinin olayla bağlantısını gösteren herhangi bir DNA bulgusunun bulunmadığını savundu. Olay yeri ve kıyafetlerde yapılan incelemelerde sanığa ait DNA tespit edilmediğini öne süren avukat, müvekkilinin olay saatinde olay yerinde olmadığını belirterek tahliye talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Salih Ç. hakkında hazırlanan iddianamede, Gülbiter Dağ’a yönelik eylemi nedeniyle kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanığın ayrıca konutta silahla yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılması istendi.

Bu suçlamaların iddianamede yer alan savcılık değerlendirmesi olduğu ve sanık hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme heyeti, Salih Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.