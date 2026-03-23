Uluslararası standartlara göre yapılan incelemeler, kapı seçiminin sadece estetik bir tercih olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Hafifliği ve uygun fiyatı nedeniyle tercih edilen bu kapıların, dış darbelere karşı dirençsizliği güvenlik zafiyetinin ana kaynağını oluşturuyor.

SUNTA VE PETEK DOLGULU KAPILARDA GÜVENLİK RİSKİ

Hırsızlık olaylarını inceleyen uzmanlar, içi preslenmiş kağıt veya sunta parçalarıyla dolu olan kapıların fiziksel müdahaleye karşı saniyeler içinde pes ettiğini belirtiyor. Çelik kapı güvenli olsa bile, iç mekanlardaki bu zayıf yapılar hırsızların oda geçişlerini ve gizli eşyalara ulaşımını kolaylaştırıyor.

Kapı kilit mekanizmalarının monte edildiği kısımların sağlam bir ağaç gövdesine sahip olmaması, basit bir zorlamayla kilidin tamamen yerinden sökülmesine neden oluyor. Bu durum, özellikle apartman dairelerindeki oda kapılarının güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

NEM VE BÖCEK İSTİLASI İÇİN UYGUN ORTAM

Sadece güvenlik değil, sağlık açısından da bu kapılar risk taşıyor. Preslenmiş sunta ve talaş dolgulu kapıların iç kısımları, nemli ortamlarda hızla şişerek bakteri ve küf oluşumuna zemin hazırlıyor. Kapı altlarından giren nem, içteki organik dolgu malzemesini çürüterek kalıcı kokulara yol açabiliyor.

Ayrıca bu kapıların içindeki boşluklar, hamam böceği ve tahta kurusu gibi haşerelerin yuvalanması için ideal sıcaklık ve karanlığı sağlıyor. İlaçlama yapılsa dahi, kapıların iç panelindeki bu boşluklara ulaşılamaması, haşere sorununun evde kronik bir hal almasına neden oluyor.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Yapı uzmanları, ev yenileyenlerin veya yeni ev alanların kapı seçiminde "full panel" veya masif dolgu modelleri tercih etmesini öneriyor. İç kısmı tamamen dolu olan kapılar, hem ses yalıtımı hem de yangın direnci açısından daha yüksek performans sergiliyor.