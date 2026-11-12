Evlerde ve bahçelerde kemirgenlere karşı sıkça kullanılan bazı fare ve sıçan zehirleri, hem insanlar hem de sokaktaki ve evdeki hayvanlar için büyük bir hayati tehlike oluşturuyor.

Türkiye'de de zaman zaman evcil hayvanların ve çocukların zehirlenmesiyle gündeme gelen bu tehlikeli maddelere karşı Avrupa'nın en kalabalık ülkesi Almanya'da çok sert bir yasak ve rekor para cezası uygulamaya konuldu.

Geçiş süresi doldu, cezalar başladı

Kan pıhtılaşmasını önleyerek iç kanamaya yol açan ve "antikoagülan" olarak bilinen kimyasal maddeleri içeren fare zehirlerinin bireysel satışı ve kullanımı Almanya'da resmen yasaklandı. 2026 yılının bahar aylarında başlatılan satış yasağının ardından, vatandaşların elindeki eski ürünleri tüketmesi veya elden çıkarması için tanınan geçiş süreci 22 Ekim 2026 itibarıyla sona erdi.

Yeni kurallara göre bu zehirleri bireysel olarak kullanmaya devam eden, evinde bulunduran veya başkasına veren kişilere 50 bin Euro'ya (yaklaşık 2,8 milyon TL) kadar ağır idari para cezası kesilecek. Artık bu ilaçlar yalnızca özel eğitimli ve sertifikalı profesyonel ilaçlama ekipleri tarafından uygulanabilecek.

Evcil hayvanları ve yaban hayatını da öldürüyor

Yetkililerin bu denli ağır bir yaptırıma gitmesinin arkasında, söz konusu zehirlerin kontrolsüz kullanımı yatıyor. Zehri yiyen farelerin doğada yırtıcı kuşlar, kedi veya köpekler tarafından yenmesi zincirleme zehirlenmelere yol açıyor. Ayrıca bilinçsizce ortalığa bırakılan yemler, doğrudan evcil hayvanlar ve küçük çocuklar için ölümcül risk taşıyor.

Türkiye'de satılan ürünlerde de var: Etiketleri kontrol edin

Uzmanlar, yasak kapsamına giren etken maddelerin dünya genelinde birçok haşere ilacında bulunduğuna dikkat çekerek, Türkiye'deki vatandaşların da kendi güvenlikleri ve evcil hayvanları için ürün etiketlerini kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Ambalajların "Etken Madde" bölümünde şu isimler yer alıyorsa çok dikkatli olunması gerekiyor:

• Birinci Nesil Maddeler: Warfarin, Chlorophacinon ve Coumatetralyl.

• İkinci Nesil (Daha Güçlü) Maddeler: Bromadiolon, Difenacoum, Brodifacoum, Difethialon ve Flocoumafen.

Uzmanlar, elinde bu maddeleri içeren eski zehirler bulunan kişilerin bunları kesinlikle başka kaplara aktarmamaları, çöpe veya kanalizasyona atmamaları ve belediyelerin tehlikeli atık toplama merkezlerine teslim etmeleri gerektiğini vurguluyor.