Yaklaşık 50 yıldır saklanan kutudan 41 Güney Afrika Krugerrand altın sikkesi ile 21 İngiliz sovereigni çıktı. Kadının eşinin altınları 1970’li yıllarda yatırım amacıyla aldığı ve bu birikimden kimseye söz etmediği ortaya çıktı.

BİSKÜVİ KUTUSUNDAKİ SERVET NASIL BULUNDU?

Penzance’daki Lay's Auctioneers müzayedecisi David Lay, evdeki eşyaları incelediği sırada atölyede bulunan eski bir bisküvi kutusunun ağırlığını fark etti. Kutunun incelenmesiyle gümüş sikkelerin altında özel ambalajlarında saklanan altınlar bulundu. Sikkelerin orijinal satın alma faturalarının da kutuda bulunduğu belirtildi.

50 YIL BOYUNCA KİMSEYE SÖYLEMEDİ

Kadının eşinin altınları 1970’lerdeki ekonomik durgunluk döneminde biriktirmeye başladığı ortaya çıktı. Yatırımcının 1975 yılında her bir sikke için yaklaşık 70 ila 80 sterlin ödediği belirlendi. Altınların yaklaşık 50 yıl boyunca aynı kutunun içerisinde saklandığı ve yatırımın aile üyeleri tarafından bilinmediği belirtildi.

KUTUDAN HANGİ ALTINLAR ÇIKTI?

Kutuda 41 Güney Afrika Krugerrand altın sikkesi ve 21 İngiliz sovereigni bulundu. Uzmanların incelemesinin ardından sikkeler açık artırmaya çıkarıldı. Krugerrandlar açık artırmada 100 bin sterline, İngiliz sovereignleri ise 13 bin sterline alıcı buldu.

113 BİN STERLİNDEN FAZLAYA SATILDI

Böylece eski bisküvi kutusunda yaklaşık yarım asır saklanan altınların açık artırmadaki toplam satış değeri 113 bin sterlini aştı. Orijinal faturalar, sikkelerin 1975 yılında satın alındığını gösterirken, kadının eşinin dönemin yüksek enflasyonu ve borsaya ilişkin kaygılar nedeniyle birikimini altına yönlendirdiği kaydedildi.