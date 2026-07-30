Yapımcılığını Acun Ilıcalı ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'yi 2021 yılında şampiyon tamamlayan Eren Kaşıkçı, kısa sürede büyük bir üne kavuşmuştu.



Kendisiyle özdeşleşen sakalını işletmesine taşıyan ve "Kızıl Sakal Sandviç" adlı işletmesiyle müşterilerine hizmet veren 37 yaşındaki Kaşıkçı, dün evinde cansız olarak bulundu.





Bir süredir Kaşıkçı'dan haber alamayan yakınları endişeye kapılırken, işetme ortağı Mikail Malkoçoğlu endişelerin ardından saat 17.00 sıralarında Kaşıkçı'nın evine gitti. Malkoçoğlu, ortağı Kaşıkçı'yı cansız şekilde yatar halde görmesi üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.



ÖLÜM NEDENİNİN KALP KRİZİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR



Malkoçoğlu, ortağı Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesi üzerine yaptığı açıklamada "Biz de kesin sonuç için Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporu bekliyoruz. Ancak olay yerine gelen sağlık ekibindeki arkadaşlar ilk belirlemelerin ardından kuvvetli şekilde kalp krizi geçirdiği ihtimaline yoğunlaştı" ifadelerini kullandı.







İLAÇLARINA UZANMAYA ÇALIŞMIŞ



Gazeteci Emrullah Erdinç'in YouTube kanalına konuk olan gazeteci Doğan Can Cesur, Kaşıkçı'nın son anlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:



''Evde yapılan ilk incelemelerde en çok dikkat çeken ve yürek burkan detay ise Kaşıkçı'nın elinin, hemen başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kalması oldu. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı.''