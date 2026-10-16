Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evde çıplak halde bulunan kişinin camdan mahalle sakinleriyle tartıştığı görüldü. Şahsın çıplak halde olduğu belirtilirken çevredeki kişilerin bu duruma tepki gösterdiği aktarıldı. TARTIŞMA SIRASINDA ODUN FIRLATTI Gerginliğin büyümesi üzerine mahalle sakinleri, şahsın bulunduğu eve iki kez odun parçası fırlattı. O anların kaydedildiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda etkileşim aldı. YETKİLİLERDEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ Olayın Ankara’da yaşandığı öne sürülürken konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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