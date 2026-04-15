Çoklu prizlerin hatalı kullanımı, ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar, özellikle prizlerin konumlandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

En büyük risklerden biri, çoklu prizlerin halının etrafına ya da kapalı alanlara yerleştirilmesi. Bu tür kullanımda priz ve kablolar hava alamadığı için hızla ısınıyor. Üzerine basılmasıyla birlikte kabloların zarar görmesi de yangın riskini artırıyor.

Ayrıca çok sayıda yüksek güç tüketen cihazın aynı prize bağlanması, sistemin kapasitesini aşarak aşırı ısınmaya ve kısa devreye neden olabiliyor. Bu durum hem cihazlara zarar verebiliyor hem de yangın riskini beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, özellikle ütü, fırın, kettle ve çamaşır makinesi gibi yüksek enerji tüketen cihazların çoklu priz yerine doğrudan duvar prizine bağlanması gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan çoklu prizlerin birbirine bağlanarak kullanılması da büyük bir hata olarak gösteriliyor. Bu yöntem, elektrik yükünü katlayarak kontrolsüz ısınmaya yol açabiliyor.

Elektrik güvenliği açısından, prizlerin açık ve hava alan bir yerde kullanılması, kapasitesinin aşılmaması ve kaliteli ürün tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.