Fransa'da satın aldıkları evin bahçesinde toplam 28 külçe altın bulan evli bir çift, yargı sürecinin ardından altınları ve satış gelirlerini mülkün eski sahiplerine devretmek zorunda kaldı.

7 YIL SONRA GELEN TESADÜFİ KEŞİF

Olay, Mayıs 2002'de Fransa'nın iç kesimlerindeki bir kentte müstakil bir evin el değiştirmesiyle başladı. Mülkün yeni sahipleri, taşınmalarından 7 yıl sonra bahçede tesadüfen gömülü halde 6 külçe altın buldu.

Buluntuyu polise ve Fransa Merkez Bankası'na bildiren çift, arazinin mülkiyetine dayanarak altınları satmaya başladı. 2013 yılında yapılan kazılarda 22 külçe daha tespit edilmesiyle bulunan altın miktarı 28'e, toplam piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyon euroya ulaştı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Altın satışlarından kaynaklanan olağandışı mali hareketlilik, Fransa Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemesine takıldı.

Yürütülen tahkikat sırasında mülk sahiplerinin beyanı üzerine durumdan haberdar olan eski ev sahibinin mirasçıları külçelerin kendilerine ait olduğunu ileri sürerek hukuki süreç başlattı. Aile, altınların evi inşa eden büyükanne ve büyükbabadan miras kaldığını belirtti.

YASAL DEFİNE ŞARTI VE YARGI KARARI

Fransız mahkemesi davayı, Medeni Kanun'un "define" tanımı kapsamında değerlendirdi. Yasaya göre arazide bulunan bir varlığın mülk sahibine ait sayılabilmesi için asıl sahibinin tespit edilemiyor olması kuralı esas alındı. 2015 yılında sonuçlanan davada mahkeme, altınların yasal sahiplerinin belirlenebilir olduğuna hükmederek yeni mülk sahiplerinin tasarruf hakkını reddetti. Çiftin temyiz başvurusu da geri çevrildi.

Kesinleşen karar doğrultusunda çift, ellerinde kalan 5 külçeyi ve daha önce sattıkları 23 külçeden elde edilen yaklaşık 642 bin euroyu eski sahibinin mirasçılarına iade etti.