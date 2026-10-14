Antalya'nın Serik ilçesinde evinde rahatsızlanan Gamze Tüzin (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evdeki 20 kedi, belediye ekiplerince koruma altına alındı. Olay, Belek Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya’da bir diş polikliniğinde çalışan Gamze Tüzin, evinde rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kilitli olan kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Tüzin’ü hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tüzin, kurtarılamadı. Kalp rahatsızlığı bulunan Gamze Tüzin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Evinde 20 kediyle birlikte yaşadığı öğrenilen Tüzin’in ölümü, yakınları ve komşularını üzdü. Evde bulunan kediler, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Birimi ekiplerince koruma altına alındı. Kediler, bakım ve gözetimlerinin sağlanması amacıyla belediyeye ait hayvan bakım evine götürüldü.

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