Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi'ndeki bir sitede bulunan daireye sabah saatlerinde giden jandarma ve sağlık ekipleri, Moldova uyruklu Snezhanpetrova Kıoroglo'yu (50) bıçakla öldürülmüş halde buldu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kıoroglo'nun cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Kıoroglo'nun eski eşi Türk vatandaşı K.Y.'nin de Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanda ağaca asılı halde cansız bedenini buldu. İncelemede K.Y.'nin yanında bıçak da ele geçirildi.
Olaya ilişkin geniş kapsamlı incelemenin sürdüğü belirtildi.