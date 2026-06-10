Ağrı'da gencecik bir öğretmeni yaşamdan koparan olaylar hem eğitim camiasını yasa boğdu hem de vicdanlarda derin bir iz bıraktı. Görev yaptığı okulun müdüresinden sistematik baskı ve fiziksel şiddet gören 25 yaşındaki anaokulu öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, en sonunda 80 kilometre uzaktaki başka bir okula sürgün edildi.

SES KAYITLARI ÇIKTI

Sesini duyurmak için her yolu denedi. Dilekçeler yazdı, bireysel görüşmeler yaptı onun durumuna şahit olanlar “Araya adam bile soktu” ama sistematik şiddete iddialara göre ilgili makamlar da dahil oldu.

Sözleşmeli öğretmen maaşıyla sürgün edildiği okula gidebilmek için her gün cebinden 3 bin TL taksi parası ödeyen öğretmen anlatılanlara göre, son günlerinde içine kapanık bir haldeydi ve sürekli ağlıyordu. Ve o gencecik güzeller güzeli Irmak öğretmen önceki gün evinde ölü bulundu.

'EZİYET ETTİLER'

Irmak öğretmenin ölümünden önce yakınlarına ulaştırdığı ses kayıtlarında, okul müdüresi Melahat İleri tarafından uğradığı sistematik ve psikolojik şiddeti anlattığı belirlendi. Müdürenin çocukları dövmesine tepki gösterdiği için odadan kovulmasını tek tek anlatıyor.



Kardeşinin ölümünün ardından sesini duyurmaya çalışan acılı abla Rabia Bayraklı, “Kardeşim şiddet gördü, şikayet etti ama idareciler müdireyi korudu. Ona eziyet çektirdiler” dedi.

ZORBA MÜDÜRE ÇOCUKLARI DA DÖVÜYORMUŞ!

Irmak öğretmenin yakınlarına ulaştırdığı ses kayıtlarında, okul müdüresi Melahat İleri’nin çocuklara da şiddet uyguladığını anlatmış. Bu nedenle müdüre Melahat İleri ile tartıştığını söyleyen genç öğretmen, “Müdürün odasından kovuldum. Bana ‘çingene, geri zekalı, aşağılık psikolojisi var sende’ diyerek hakaretler etti.



Şiddet ve baskı iddialarının merkezindeki müdüre Melahat İleri

FİZİKSEL ŞİDDETİ ANLATTI

Irmak öğretmen, bir süre önce öğretmenlerin yazıştığı bir whatsapp grubunda da uğradığı şiddeti anlatmış.

IRMAK ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE...

Bir öğretmen hesabı, Irmak Koparan’ın yaşadığı sorunları cansız bedeni bulunmadan bir gün önce duyurmuştu.

'İNTİHAR DEĞİL, İDARİ KÖRLÜK'

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, olaya sert tepki göstererek, “Bu intihar değil; baskının, ihmallerin ve idari körlüğün sonucudur. Sorumlular susarak kurtulamaz, bu dosya kapanmayacak” açıklamasını yaptı.

'İDDİALAR AYDINLATILMALI'

CHP Gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş: “Irmak öğretmenimizin ölümünün ardındaki tüm iddialar aydınlatılmalı, sorumluluğu bulunan kişiler adalet önünde hesap vermelidir.”

'KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ'

Hürriyetçi Eğitim-Sen: “Sendikamız konuyu yakından takip etmekte olup, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını ve varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını beklemektedir. Eğitim çalışanlarının insan onuruna yakışır çalışma ortamlarında görev yapabilmesi için sürecin takipçisiyiz”