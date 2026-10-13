Beşiktaş, Kocaelispor engelini aşıp bu sezon Avrupa ve ligde evinde oynadığı 8 maçta 8 galibiyetle göz kamaştırdı. Ama can sıkan bir durum var o da deplasmanlar. Kartal, bu sezon 3 kez yenildi. Bu mağlubiyetleri Alanya, Kralove ve Amed deplasmanlarında alan siyah-beyazlılar, perşembe günü Hoffenheim’a ve pazartesi Trabzonspor’a konuk olacak. İki kritik maç öncesi deplasman alarmı verildi.

ACİL DÜZELTMELİYİZ!

Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, Kocaelispor maçı sonrası deplasmanlardaki yenilgilerin kanayan yara olduğunu dile getirdi. İtaliano, “İç sahada hiç hata yapmıyoruz ama deplasmanlarda iyi değiliz. Bunu düzeltmeliyiz” ifadeleriyle bu konuya işaret etmişti. Bu nedenle Kartal’ın hem ligde hem de Avrupa’da zirvedeki iddiasını deplasmanlardaki performansı belirleyici olacak.