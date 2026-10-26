Mutfakta yemek hazırlamak kadar keyifli olmayan bir aşama varsa, o da günün sonunda biriken bulaşıkları temizlemektir. Özellikle plastik saklama kaplarına yapışıp kalan kıymalı, salçalı ve yağlı yemek artıkları, dakikalarca süngerle ovulsa dahi yüzeyden tamamen arınmaz. Plastik gözeneklerine işleyen o kaygan tabaka ve sarımsı lekeler çoğu zaman kapların çöpe atılmasına bile neden olabilir. Ancak uzmanların paylaştığı son yöntem, mutfak dolabındaki birkaç temel malzemeyle bu çileyi saniyeler içinde sonlandırıyor.

SÜNGERLE SAATLERCE OVALAMAYA GEREK YOK

Temizlik tüyolarıyla geniş bir kitleye ulaşan uzmanlar Julia ve Natalia, plastik kaplardaki inatçı yağ tabakasını çözmek için fiziksel güç harcamaya gerek olmadığını belirtiyor. Önerilen yöntemde bulaşık teli veya sert süngerler yerine kimyasal ve mekanik temizliği bir araya getiren üç temel malzeme kullanılıyor

KAĞIT HAVLUYU KOYUP SALLAMAK YETER

İşlemi uygulamak için yağlı kabın tabanına birkaç damla kaliteli bulaşık deterjanı sıkılıyor ve üzerine bir miktar beyaz sirke ile ılık su ekleniyor. Ardından bir yaprak kağıt havlu buruşturularak kabın içine bırakılıyor. Kabın kapağı hava almayacak şekilde sıkıca kapatıldıktan sonra yaklaşık 10-15 saniye boyunca kuvvetlice çalkalanıyor.

KAĞIT HAVLU YAĞI ADETA BİR MIKNATIS GİBİ ÇEKİYOR

Kapağı açtığınızda kabın içindeki tüm yağın ve renkli sos kalıntılarının tamamen yok olduğunu görmek mümkün hale geliyor. Uzmanlar bu yöntemin arkasındaki mantığı şu şekilde açıklıyor: Bulaşık deterjanındaki yüzey aktif maddeler ılık suyla birleştiğinde plastik yüzeye tutunan yağı söküp serbest bırakıyor. Sirkede bulunan asetik asit ise hem inatçı kalıntıları parçalıyor hem de plastiğe sinen ağır yemek kokularını anında nötralize ediyor.

Bu aşamada devreye giren kağıt havlu ise çalkalama sırasında içeride serbest dolaşan tüm çözünmüş yağı ve yemek kalıntılarını bir sünger gibi emiyor. Böylece yağ tanecikleri plastik yüzeye yeniden yapışamadan havlunun lifleri arasında hapsoluyor. Kap sadece ılık suyla durulandığında geriye lekesiz, gıcır gıcır ve kokusuz bir sonuç kalıyor.

ÇOK İNATÇI LEKELER İÇİN DOĞAL DESTEKÇİLER

Yıllardır kullanılan ve rengi tamamen dönmüş plastik kaplar için alternatif doğal yöntemler de bulunuyor. Kabın içerisine karbonat ve beyaz sirke dökülerek hazırlanan macun kıvamındaki karışımın yüzeyde bir saat kadar bekletilmesi, derin gözeneklere işlemiş salça lekelerini kusmasını sağlıyor. Aynı şekilde limonun doğal sitrik asidi de güneş ışığıyla birleştiğinde plastik kaplardaki sararmaları ağartmada en etkili doğal yöntemler arasında yer alıyor.