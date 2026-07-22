Çocuk suçlarına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifle birlikte çocukların karıştığı suçlarda ceza sorumluluğuna ilişkin bazı değişiklikler yapılırken, silahların çocukların eline geçmesini önlemeye yönelik yeni bir yaptırım da getiriliyor.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS

Düzenlemeye göre, ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeden muhafaza eden ve bu nedenle silahın bir çocuğun eline geçmesine neden olan kişiler, daha ağır bir suçtan sorumlu tutulmadıkları takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Teklifle Türk Ceza Kanunu’nda da çocukların yaş gruplarına göre ceza sorumluluğunda değişiklik öngörülüyor. Buna göre, suç tarihinde 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını tamamlamamış çocukların, yaptıkları fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayamadığı veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği belirlenirse ceza verilmeyecek. Bu çocuklar hakkında ise çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.

10 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Aynı yaş grubundaki çocukların, yaptıkları fiilin anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olduklarının tespit edilmesi halinde ise uygulanacak cezalar yeniden düzenlenecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 13 yıldan 18 yıla, müebbet gerektiren suçlarda ise 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Diğer suçlarda ise ceza oranlarında indirim uygulanacak ve bir fiil için verilecek hapis cezası 9 yılı aşamayacak.

YENİ CEZA SINIRLARI BELİRLENDİ

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklar için de yeni ceza sınırları belirlendi. Bu kapsamda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Diğer suçlarda ise cezalar üçte bir oranında indirilecek ve bir fiil için verilecek hapis cezası 15 yılı geçemeyecek.

TEKERRÜR HÜKÜMLERİ UYGULANMAYACAK

Kanun'un, "Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular" hükmünde yapılan değişiklikle, tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnası 18'den 15'e düşürülüyor. Buna göre, suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmayacak.