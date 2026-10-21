Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir apartman dairesinde oturan F.Ö. (75), tavandan kopan moloz yığınının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan kadının görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu saptandı. Olay, dün akşam saatlerinde Köşk Mahallesi Kışla Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3’üncü katında oturan F.Ö.’nün üzerine, henüz bilinmeyen nedenle tavandan kopan molozlar düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan F.Ö.’nün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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