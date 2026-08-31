Danimarka'nın kuzeyindeki Rebild kasabasında yaşayan bir vatandaşın evinin bahçesine teras inşa etmek amacıyla başlattığı kazı çalışmaları, Viking dönemine ışık tutan tarihi bir keşifle sonuçlandı.

Danimarka yayın kuruluşu DR’de yer alan habere göre, bahçe kazısı sırasında toprağın altından çıkan çok sayıda gümüş külçe, işlenmiş mücevherler, tarihi sikkeler ve çekiç simgeli nesneler yetkililere bildirildi.

Yapılan ilk incelemelerde gün yüzüne çıkarılan gümüş definenin toplam 18,5 kilogram ağırlığında olduğu ve 700'den fazla bağımsız parçadan oluştuğu tespit edildi. Bu miktar, Danimarka topraklarında yakın geçmişte kayıtlara geçen son gümüş defineden yaklaşık üç kat daha fazla bir ağırlığa işaret ediyor.

Ağırlığı ve parça sayısı bakımından ülkede son yıllarda gerçekleştirilen en büyük arkeolojik buluntulardan biri olarak değerlendirilen hazine, uzmanlar arasında heyecan yarattı.

Kuzey Jutland Müzesi Müdürü Lars Christian Norbach, basına yaptığı açıklamada ortaya çıkarılan eserlerin hem fiziksel kütlesi hem de Viking çağının ticaret ve yaşam kültürünü yansıtması bakımından muazzam bir tarihsel değere sahip olduğunu kaydetti.

Bölgede arkeologlar tarafından gümüşlerin kaynağını ve gömülme arka planını araştırmak üzere detaylı saha çalışmaları başlatılırken, çıkarılan 700'ü aşkın parçanın kesin maddi ve tarihi değer tespiti Danimarka Ulusal Müzesi uzmanları tarafından yürütülecek.