Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Aslanpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Ergül Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi.
İddiaya göre motosikletle evin önüne gelen, başında kask bulunan kimliği belirsiz şüpheli, içeri girerek ev sahibi M.K.’ye tabancayla ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan M.K., bağırarak çevreden yardım istedi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Silahlı saldırgan, geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini ve yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan M.K., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.