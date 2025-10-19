Süper Lig’in 9’uncu haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kayserispor’u 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından ligdeki 4’üncü galibiyetini alan konuk ekip Samsunspor puanını16’ya yükseltirken, ligde henüz galibiyeti olmayan ve 5 puanı bulunan Kayserispor’un galibiyet hasreti ise dokuz maça çıktı.

5’inci dakikada Cardoso'nun sol kanattan gönderdiği ortada Tuci'nin kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

27’nci dakikada Benes’in ceza sahası yayının içinden kullandığı frikikte kaleci Okan yere uzanarak topu çeldi. Dönen topa hareketlenen Mendes’in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğini yalayarak oyun alanının dışına çıktı.

37’nci dakikada Coulibaly’nin ceza sahası yayının hemen dışından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45’inci dakikada Tomasson’un sol kanatan yaptığı ortada altı pas üzerinde Holse’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

45+2’nci dakikada Kayserispor ceza sahasına gönderilen topa hareketlenen Musaba savunmanın arkasına sarktı. Sağ ayağı ile Musaba’nın yaptığı plase vuruşda top kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

45+5’inci dakikada Benasser’in yaptığı ortada kafa topuna yükselen Denswill’in vuruşunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

51’inci dakikada kullanılan serbest vuruşta kafa topuna yükselen Tuci’nin vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

64’üncü dakikada Musaba seri çalımlarla Kayserispor ceza sahası içine girdi. Topu sağına çeken Musaba’nın ceza sahası içinde sağ ayağı ile yaptığı sert vuruş kaleci Bilal’den döndü. Dönen topa hareketlenen Holse’nin topu gelişine yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak yeniden ağlarla buluştu: 0-2.

71’inci dakikada Samsunspor köşe vuruşu kullandı. Benes’in göğsü ile Bilal’e bırakmak istediği topu kaleci Bilal kontrol edemedi. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Van Drongelen’in vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-3.

83’üncü dakikada Burak Kapacak’ın ortasında Onugkha’nın kafa vuruşunda yerden seken topa Okan müdahale etse de top ağlarla buluştu: 1-3.

87’nci dakikada Musaba’nın ceza sahası içinde yaptğı sert vuruşta kaleci Bilal topu kornere çeldi.